По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, на утро вторника, 5 января, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил 238,7. В США на 1 млн жителей скончался 1 тыс. 91 человек, Индии - 108, Бразилии - 922.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на 5 января достигло 85 млн 689 тысячи 897 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 853 тыс. 725, выздоровели более 60 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 20 млн 823 тыс. 345 инфицированных COVID-19, зафиксировано 353 тыс. 621 летальных исхода, излечились более 12 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 356 тыс. 844, число скончавшихся - до 149 тыс. 850, поправились более 9,9 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 753 тыс. 752 заболевших, из них умер 196 тыс. 561 человек, вылечились более 6,9 млн.

В России общее число зараженных составило 3 млн 226 тыс. 758 человек. Из них скончались 58 тыс. 203 инфицированных. За последние сутки в РФ вновь было зарегистрировано больше 24 тысяч случаев COVID-19, умерли 518 пациентов. Максимальное число заболевших и умерших - в Москве.