Бордель Pascha, Кельн, сентябрь 2020 года

© Superbass / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons) Весенний и нынешний локдауны в Германии и ограничения, действовавшие между ними, особенно сильно ударили по всей этой отрасли. Легально оказывать такие услуги сейчас нельзя

manuel.zanoni@gmail.com / DepositPhotos

Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса.

Этот 11-этажный эротический центр, обслуживавший до 1000 клиентов в сутки, был открыт в Кельне в первой половине 1970-х годов после того, как местные власти решили навести порядок на одной из улочек в историческом центре города, где традиционно располагались многочисленные небольшие бордели. Этому предшествовали постоянные жалобы жителей квартала и частые конфликты, которые устраивали клиенты этих заведений. К тому же власти надеялись, что под одной крышей будет легче следить за соблюдением правил и поддерживать порядок.

Чтобы вывести оказание интимных услуг из центра Кельна, всего в нескольких километрах в районе Нойэренфельд на пустыре около железнодорожных путей было возведено здание борделя на 120 номеров. Здесь также имелись бар, ночной клуб, кафе для сотрудников, парикмахерская и другая инфраструктура. Вскоре бордель получил широкую известность и стал своего рода городской достопримечательностью. Особенно много посетителей до пандемии здесь бывало во время крупных международных ярмарок, проходивших в городе.

Дамы, занимавшиеся проституцией в "Паше", работали самостоятельно, то есть официально снимали номера, платили налоги и так далее. Непосредственно в штате борделя насчитывалось около шестидесяти человек - охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Весь этот обслуживающий персонал сейчас остался без работы - сотрудники уволены в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство dpa, причиной разорения одного из крупнейших борделей Европы стали последствия коронавирусной пандемии.

Управляющая компания после начала второго локдауна оказалась больше не в состоянии оплачивать текущие расходы - шестизначную сумму в евро ежемесячно. Весенний и нынешний локдауны в Германии и ограничения, действовавшие между ними, особенно сильно ударили по всей этой отрасли. Легально оказывать такие услуги сейчас нельзя.

The Pascha was a 12-story 9,000 square meter brothel in Cologne, Germany. With about 120 prostitutes, over 80 employees and up to 1,000 customers per day, it was the largest brothel in the world.



That's 8.3 customers per day per prostitute at this brothel in Germany. pic.twitter.com/AI2bKJuMcK — Hoop Informatics (@HoopInformatics) October 28, 2020