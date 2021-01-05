Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена.

"Все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию мира, но ни один пока ее не получил. Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей... И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа", - написала Корриган в своем письме в Нобелевский комитет.

Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции. По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти.

Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована бывшим президентом Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган.

"Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг. Я уверена, что они боялись..., но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим", - говорится в письме Корриган.

Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Она вместе с Бетти Уильямс основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.

"Репортеры без границ" призвали Великобританию немедленно освободить Ассанжа

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала власти Великобритании немедленно освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после того как накануне британский суд отказался дать разрешение на его экстрадицию в США.

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер в понедельник отказала США в экстрадиции из-за опасений за психическое здоровье Ассанжа и риска самоубийства. Представители американской стороны заявили, что подадут апелляцию. Решение касательно освобождения основателя WikiLeaks под залог будет принято в среду.

"Мы очень довольны тем, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США. В то же время мы крайне разочарованы тем, что суд не занял твердую позицию в пользу свободы прессы и защиты журналистов", - говорится в заявлении организации. Там также отметили, что "не согласны с оценкой судьи касательно того, что дело не было политически мотивированным и не касалось журналистики и свободы слова".

В этот же день Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти США прекратить попытки экстрадировать создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и снять с него все обвинения. "Мы приветствуем решения британского суда отказать США в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Обвинения со стороны США создают негативный судебный прецедент преследования журналистов по всему миру за их взаимодействия с источниками. Мы призываем Министерство юстиции США отказаться от дальнейших попыток экстрадиции и снять обвинения с Ассанжа", - заявил глава комитета Роберт Махони.

В случае экстрадиции Ассанж отправится в тюрьму, где по заочному судебному приговору ему грозит 175 лет заключения.