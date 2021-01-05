Армен Саркисян

Фото с сайта Республики Армения

Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне.

"Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что накануне вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении с 6 января на территории Англии нового карантина, который продлится минимум до середины февраля. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости.