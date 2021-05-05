RFI рассказало о зверствах российских наемников в ЦАР

DepositPhotos / zemskovphoto Российский посол в ЦАР признает наличие 535 сотрудников ЧВК, которые, по его словам, работают в качестве инструкторов и не принимают участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда их атакуют

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Российские наемники из частных военных компаний в Центральноафриканской республике устраивают внесудебные казни, грабят и пытают мирных жителей и занимаются групповыми изнасилованиями, пишет французское издание RFI со ссылкой на рассказы местных жителей и отчеты международных правозащитных организаций. Москва отрицает участие российских наемников в боевых действиях, заявляя лишь о небольшой группе инструкторов.

Российский посол в ЦАР признает наличие 535 сотрудников ЧВК, которые, по его словам, работают в качестве инструкторов и не принимают участия в боевых действиях, за исключением случаев, когда их атакуют. Источники среди международных наблюдателей утверждают, что число российских наемников в ЦАР достигает 2 тысяч, и они ведут себя бесконтрольно. Однако публично осудить бойцов, поддерживаемых официальными властями ЦАР, местные жители не решаются из-за атмосферы страха, установившейся в контролируемых россиянами регионах.

В конце марта рабочая группа ООН об использовании наемников при управлении Верховного комиссара выпустила доклад, осуждающий все более активное использование частных наемников в ЦАР. В нем авторы перечислили нарушения прав человека, приписываемых российским военным. Среди них называют ЧВК Вагнера, Sewa Security Services, созданная в 2017-м и считающаяся филиалом Вагнера и Lobaye Invest SARLU, также созданная в ЦАР в 2017 году.

По данным ООН, эти компании несут ответственность за массовые внесудебные казни, произвольные задержания, пытки во время допросов, исчезновения людей, нападения на гражданских и изнасилования. Всего правозащитники насчитали не менее ста таких эпизодов, к которым причастны российские структуры.

В феврале 2021 года российские наемники вошли в город Бамбари. Повстанцы, спасаясь от них, укрылись в мечети, где к этому времени уже прятались мирные жители. Свидетели тех событий рассказали, что российские военные ворвались в мечеть и открыли беспорядочный огонь. "Они не пытались выяснить, кто был мятежником, а кто гражданским. Они хотели убивать людей", - сказал RFI источник в службе безопасности.

Прямо в мечети российские наемники без суда казнили троих молодых людей. Через два дня после окончания боев на территории мечети удалось собрать все трупы. На видео, просмотренном RFI и подтвержденном Amnesty International, насчитали 15 убитых, среди них были дети и старики, ставшие жертвами шальных пуль. Ситуация повторилась в тот же день в городском медцентре, где в результате стрельбы погиб как минимум один мирный житель.

В декабре 2020 года грузовик с 30 мирными жителями не остановился по требованию российских наемников на блокпосту на дороге из Бамбари в Банги: один из членов экипажа пояснил, что заставу не было видно издалека, а машина была громоздкой и не успела остановиться. В итоге военные, не дожидаясь остановки машины, открыли по ней огонь, намереваясь убить как можно больше людей. Из 30 человек в грузовике 15 были серьезно ранены, трое погибли. Закончив стрелять, один из наемников достал ракетницу, чтобы взорвать машину с людьми, но в последний момент его остановили местные военные.

В феврале бои на улицах Бамбари закончились, а выжившие повстанцы начали скрываться среди мирного населения, что стало началом массовых "зачисток" российскими наемниками. Их систематичность и произвольность признают даже представители официальной власти ЦАР: многих задерживали и арестовывали по подозрению или доносу, а попытки найти пропавших родственников оказывались безуспешными.

На дороге у въезда в Гримари установили заграждение, возле которого обыскивают пассажиров проходящих автобусов. "Мужчин заставляли раздеваться. Если у тебя на теле есть небольшой шрам, даже от несчастного случая или операции, вас сразу подозревают в том, что вы повстанец, и тогда все кончено", - рассказал один из пассажиров такого автобуса. После обыска в автобус вернулись не все, но узнать, что случилось с задержанными, пассажиры не решились, так как были напуганы.

Кроме того, сообщается о многочисленных случаях изнасилований. В Ялоке, в 200 километрах от столицы, шесть мужчин из числа российских наемников ночью ворвались в дом 24-летней девушки и под дулом пистолета насиловали ее три часа - этот случай зафиксирован в отчете ООН. Местные жители рассказали RFI о других таких же случаях.

15 февраля 20-летняя девушка в Банги пыталась поймать попутку, чтобы добраться до дома до наступления комендантского часа. Рядом с ней остановился автомобиль, и семеро мужчин в военной форме предложили ее подвезти. В итоге ее привезли в незнакомое место и заперли в комнате, где на полу лежал единственный матрас. После этого девушку подвергли групповому изнасилованию с участием пяти мужчин, которое длилось всю ночь. На следующее утро ее отпустили, пригрозив, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.

Местные жители жалуются и на грабежи: по их словам, наемники не покупают еду, а убивают животных, которых держат люди, и забирают не только деньги, мотоциклы или телефоны, но и поролоновые матрасы и даже пластиковые стулья, а иногда сжигают дома. Так, в Бенцамбе были сожжены 120 домов.

Сами россияне занимают общественные здания, в том числе церкви и школы. "Их присутствие было кошмаром", - вспоминает оккупацию местный житель. По его словам, к российской базе подходили лишь в случае крайней необходимости, чтобы договориться о разрешении на поездку. Жаловаться же на действия российских наемников многие боятся, подозревая, что в ответ их обвинят в поддержке повстанцев: тем же, кто подает жалобы, угрожают смертью. Прикрытием для преступлений служит и введенный в ЦАР режим чрезвычайного положения.

"Нельзя критиковать действия россиян <…> так, чтобы тебя не воспринимали как противника политики правительства или даже пособника вооруженных группировок. Власти повторяют, что "все, что они (россияне) делают, это хорошо", - заявил местный депутат. "Мы наблюдали всплеск обвинений во внесудебных казнях, но мы не документируем их - ради безопасности наших сотрудников", - добавил источник одной из международных организаций.

В апреле спецпредставитель ООН в республике Манкеур Ндиайе после поездки в Москву рассказал, что российская сторона готова сотрудничать, чтобы расследовать описанные случаи террора. Однако советник президента ЦАР по нацбезопасности Валерий Захаров сообщил в Twitter, что в МИД не обсуждали обвинения в отношении российских наемников, а заявления Ндиайе якобы ложны и не имеют отношения к действительности.

Источник RFI в органах безопасности назвал приход в ЦАР россиян провалом как миссии ООН, так и всего международного сообщества. Между тем в самой миссии заявили, что что многие в Банги не так уж недовольны тем, что кто-то ведет борьбу с вооруженными группировками. "Русские не участвуют в миротворческой операции. Они ведут войну, а война - это грязное дело", - пояснил представитель миссии.

Российское посольство в ЦАР не ответило на вопросы RFI, а данные из доклада ООН о действиях наемников назвало спекуляцией. По его данным, российские инструкторы прибыли в ЦАР по официальному запросу властей Центральной Африки и после уведомления Совета Безопасности ООН. В феврале 2020 года Андрей Кемарский, возглавлявший тогда департамент Африки МИД, рассказал, что в ЦАР вахтовым методом работают около 235 военных специалистов, которых Москва направила в страну для подготовки вооруженных сил и правоохранителей. В конце декабря стало известно, что Россия по просьбе руководства республики командирует в ЦАР еще 300 инструкторов.