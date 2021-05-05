Главы МИД "большой семерки" (G7) заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране

Euronews по-русски / youtube.com G7 вновь призвала расследовать отравление Алексея Навального химоружием семейства "Новичок"

АГН "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда

Главы МИД "большой семерки" (G7) заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров G7 в Лондоне. Документ цитирует "Интерфакс".

Участники встречи выразили поддержку партнерам, пострадавшим от инцидентов, которые на Западе связывают с деятельностью российских спецслужб. "Мы выражаем солидарность с партнерами, затронутыми действиями российских спецслужб в ущерб их интересам и безопасности", - говорится в итоговом коммюнике встречи.

Министры заявили, что участники G7 продолжат "укреплять единство с целью сдержать поведение России, которое угрожает сложившемуся миропорядку, в том числе в вопросах кибербезопасности и распространения дезинформации", передает РБК. В частности, G7 вновь призвала расследовать отравление Алексея Навального химоружием семейства "Новичок".

Министры иностранных дел G7 потратили на обсуждение России и Китая втрое больше времени, чем на Афганистан или Ливию, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепа США по итогам совещания. "Мы начали в 8.45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше - по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан", - цитирует американского чиновника РИА "Новости".

По словам представителя Госдепартамента, госсекретарь Энтони Блинкен изложил концепцию нынешней администрации США о том, что Россию надо "привлекать к ответственности" и в то же время добиваться более стабильных и предсказуемых отношений.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Кроме того, 28 апреля прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 гг. четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву.