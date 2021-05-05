Жена Билла Гейтса после развода получит ценные бумаги на 2 млрд долларов

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Фонд Cascade Investments, через который глава Microsoft Билл Гейтс владеет акциями целого ряда крупных компаний, перевел его супруге Мелинде Гейтс ценные бумаги на сумму $1,8 млрд. Как сообщает Bloomberg, эта сделка связана с разделом имущества в ходе планируемого бракоразводного процесса.

Так, Мелинда Гейтс получит акции Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд, а также ценные бумаги крупнейшего автодилера в США Autonation на $300 млн. В распоряжении Cascade Investments остаются ценные бумаги на $50 млрд таких компаний, как Republic Services (занимается переработкой отходов), Deere (сельскохозяйственная техника), Ecolab (очистительные системы воды).

Ранее издание TMZ сообщило, что в заявлении о разводе Мелинда Гейтс попросила решить все имущественные вопросы согласно документу о раздельном проживании. При этом супруги продолжат заниматься совместным фондом, который был создан в благотворительных целях.

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По закону штата Вашингтон, в случае развода имущество супругов делится поровну. Однако на практике суды нередко встают на сторону одного из супругов, присуждая ему большую часть совместно нажитого. При этом вполне вероятно, что информация о разделе может быть засекречена различными соглашениями между супругами.

О том, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись спустя 27 лет в браке, основатель Microsoft сообщил в Twitter. По его словам, на этот шаг они пошли "после долгих размышлений и большой работы над отношениями".

Билл Гейтс познакомился с будущей супругой на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. На тот момент Мелинда носила фамилию Френч и работала в компании на должности менеджера отдела продаж. В 1994 году пара поженилась на Гавайях, после чего Мелинда ушла из компании и сосредоточилась на детях и семье. В браке у них родились трое детей - дочери Дженнифер и Фиби и сын Рори, все они уже достигли 18-летнего возраста.

Объявление о разводе Билла и Мелинды Гейтс появилось после того, как президент США Джо Байден выдвинул инициативу по повышению налогов для супружеских пар в том случае, если они зарабатывают более $509 тыс. Байден пообещал, что вырученные деньги пойдут на поддержку американских семей, у которых нет столь высоких доходов.