Сейшельские острова ввели новые ограничения из-за COVID-19, хотя страна лидирует по доле привитых жителей

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Сейшельские острова полностью вакцинировали от коронавируса более 60% населения, но власти вводят дополнительные карантинные ограничения, пишет Bloomberg.

В частности, Сейшельские острова на две недели приостановили работу школ и отменили спортивные мероприятия. Магазины и бары будут закрываться раньше, чем обычно.

"Несмотря на все исключительные усилия, которые мы делаем, ситуация с COVID-19 в нашей стране сейчас критическая", - заявила министр здравоохранения Сейшельских островов Пегги Видот.

Население страны составляет около 98 тысяч человек. При этом больше 60% населения получили обе дозы вакцины от коронавируса. Это максимальный показатель в мире. Среди вакцинированных 59% получили прививку китайским препаратом от компании Sinopharm, остальные - индийской Covishield (версия вакцины от AstraZeneca).

По данным Минздрава страны, 28 апреля на Сейшелах было выявлено 612 случаев заражения коронавирусом, а 3 апреля - 1068, пишет "Новая газета".

В январе Сейшелы разрешили въезд для туристов, привившихся от коронавируса, из любых стран. Помимо вакцинации, туристы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа до поездки. При предоставлении всех необходимых документов туристы могут не проходить карантин.

В Израиле, где полностью привиты 58,5% жителей страны (там используют вакцину Pfizer/BioNTech), показатели заболеваемости уже несколько недель держатся на рекордно низких значениях, несмотря на последовательное снятие ограничений, отмечает "Медуза"*.