В Германии подан коллективный иск против Лукашенко, которого обвиняют в преступлениях против человечности

president.gov.by Законодательство Германии позволяет привлекать лиц к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за действия, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах

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Четыре немецких адвоката подали в федеральную прокуратуру в Карлсруэ иск от имени десяти белорусов, которые считают Александра Лукашенко виновным в преступлениях против человечности. Поводом для подачи заявления стало применение насилия в отношении участников мирных протестов, вспыхнувших в стране после президентских выборов в августе 2020 года.

"К нам - команде из четырех юристов с различным опытом работы в области прав человека и международного права - обратились граждане Белоруссии, предоставившие нам отчеты, в которых шла речь о применении государством пыток в отношении мирных гражданских лиц", - рассказал DW один из адвокатов, Бенедикт Люкс.

Прежде чем обратиться в федеральную прокуратуру с иском, адвокаты в течение нескольких месяцев собирали доказательства, опрашивали пострадавших и свидетелей. Собранные документы позволили прийти к выводу, что речь идет о "беспрецедентном государственном насилии", отмечает Люкс. Некоторые из случаев, по его словам, были задокументированы Организацией Объединенных Наций.

"Людей арестовывали без повода, перевозили в тесных автозаках, сутками вынуждали находиться без еды и сна, их прогоняли по коридорам сквозь строй сотрудников милиции в масках, людей заставляли часами лежать на земле лицом вниз со связанными за спиной руками. Все это свидетельства жестоких государственных пыток: не одиночных случаев полицейского насилия, а систематических пыток со стороны белорусского государственного аппарата", - подчеркивает адвокат.

Как объяснил адвокат Марк Лупшиц, законодательство Германии позволяет привлекать лиц к ответственности по принципу универсальной юрисдикции за действия, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах. Речь идет о законе, который предусматривает уголовное наказание за нарушение международного права (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) и действует в ФРГ с 2002 года. В нем заложен принцип универсальности международного права - это значит, что немецкие органы юстиции могут наказывать за такие преступления, даже если они совершены не в Германии и ни виновники, ни их жертвы не являются гражданами ФРГ.

Самым ярким примером действия этого закона на практике, по словам Лупшица, можно назвать процесс по делу о пытках и убийствах в Сирии. В ходе этого процесса Высший земельный суд в Кобленце признал, что правительство Сирии совершает преступления против человечности и приговорил к тюремному заключению экс-сотрудника спецслужб Башара Асада, ранее получившего убежище в Германии.

Согласно имеющимся в распоряжении адвокатов документам, есть серьезные основания считать, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие причастные к репрессиям лица "подвергали систематическим пыткам значительную часть мирного гражданского населения".

Как указывали ранее адвокаты, в Белоруссии ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят никакие правовые последствия в результате чрезмерного применения силы и пыток задержанных граждан. Однако если федеральная прокуратура начнет независимое расследование этих преступлений и обвиняемые окажутся на территории Германии, им придется отвечать в суде на вопросы о пытках протестующих.

"Мы боремся за демократию, верховенство закона и права человека. То, что мы видели в Белоруссии, не соответствует стандартам прав человека в нашем понимании", - подчеркивает Бенедикт Люкс.

Еще 3 сентября 2020 года стало известно, что белорусские правозащитники направили в Комитет против пыток ООН обращение о проведении расследования по факту систематического применения пыток на территории республики. Расследование должно было проводиться в интересах 47 пострадавших из числа задержанных во время акций протеста.

Сообщалось, что на протяжении нескольких дней, начиная с 9 августа, по всей стране сотрудники силовых структур Белоруссии (как в ходе задержания, так и в период содержания задержанных) умышленно причиняли гражданам "физические и нравственные страдания".

Речь идет об "оскорблениях, избиениях дубинками, пытках, нанесении телесных повреждений (переломы, раны, обширные синяки, электрошок), распылении газа из баллончиков в закрытых помещениях с задержанными". Граждан "заставляли часами стоять на коленях на асфальте, угрожали им применением оружия, сексуальным насилием, лишали их сна, гигиенических процедур, еды и воды, отказывались оказывать медицинскую помощь и передавать необходимые лекарства".

Кроме того, задержанные содержались в нечеловеческих условиях: в камерах, рассчитанных на 4-6 человек, одновременно размещалось до 40 человек, в том числе граждане с подтвержденным диагнозом COVID-19.

На пострадавших также оказывалось массированное психологическое давление: принуждение к исполнению государственного гимна Белоруссии и выкрикивание лозунгов, требования признать превосходство действующей власти и правоохранительных органов, оскорбления на почве политических взглядов.

Многие потерпевшие впоследствии были доставлены в больницы для оказания помощи (некоторые в крайне тяжелом состоянии), большому количеству задержанных после освобождения потребовалась помощь психологов и психотерапевтов. В заявлении также утверждалось, что задержанных пытали должностные лица и иные лица, выступавшие в официальном качестве, и их действия "очевидно были санкционированы действующей властью" Белоруссии. Волонтерский проект Probono.by, который помогает задержанным, получил за месяц с момента начала протестов более 1,5 тысяч обращений, но Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела в отношении сотрудников МВД и других структур, причастных к преступлениям против мирных граждан.

Президент страны Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что среди задержанных на протестах оказались "пьяные и обкуренные урки", которым и "перепало" в СИЗО от силовиков. По поводу издевательств над задержанными женщинами глава государства добавил, что "некоторым девчонкам попы красили синей краской".

"Я не могу осудить этих ребят, которые защитили не только страну, но и меня", - подчеркнул Лукашенко, дав понять, что силовики останутся безнаказанными.

Задержания и избиения журналистов он назвал "переборами" и "издержками", допущенными ради того, чтобы спасти страну и вернуть ей стабильность.