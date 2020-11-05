Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна выполняет основные принципы карабахского урегулирования, закрепленные резолюциями Совбеза ООН

President.az Такое мнение азербайджанский лидер выразил в интервью испанскому агентству EFE

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что его страна выполняет основные принципы карабахского урегулирования, закрепленные резолюциями Совбеза ООН, освобождая территории в ходе боевых действий от армянского присутствия. Такое мнение азербайджанский лидер выразил в интервью испанскому агентству EFE.

"Мы уже выполнили часть основных принципов резолюций Совета Безопасности ООН. Основные принципы фактически требовали освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Армения не хотела сделать это добровольно, поэтому нам пришлось заставить их", - приводит слова Алиева информагентство AzerTag.

Фактически четыре из пяти оккупированных районов уже полностью или частично освобождены, подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что эти принципы резолюций Совбеза ООН были разработаны с помощью Минской группы ОБСЕ, однако, по его мнению, "они не использовали все имеющиеся в их руках инструменты для оказания давления на Армению по освобождению территорий", передает ТАСС.

По словам Алиева, Азербайджан немедленно прекратит войну в Нагорном Карабахе, если Армения уйдет с оккупированных территорий, а ее премьер-министр Никол Пашинян согласится вывести войска из Нагорного Карабаха и признает свое поражение, пишет EFE. "Нам нужен точный график времени, связанный с освобождением Кяльбаджара, Лачина и части Агдама. Считаю, что после этого в регионе наступит мир", - сказал президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что за последние два года неоднократно встречался с Пашиняном, но переговоры оказались "бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч". "Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после "революции", то он хорошо подготовится, упрочит свое положение в Армении в политическом отношении, после чего будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов, - сказал Ильхам Алиев. - Это - то, что он говорил мне в первые месяцы своего руководства Арменией. Однако спустя год стал говорить совершенно иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, который можно было бы возвратить Азербайджану. Сказал, что "Карабах - это Армения". Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с "руководством" пресловутой структуры в Нагорном Карабахе".

По мнению азербайджанского президента, бездействие ООН заставило Баку вернуться к попытке военного решения проблемы Карабаха. "Три постоянных члена Совета Безопасности ООН не могут повлиять на небольшую, обнищавшую, зависимую Армению? Они просто не хотели (заставлять Ереван пойти на уступки. - Прим. NEWSru.com)", - пояснил Алиев.

Он призывал мировых лидеров ввести в отношении Армении санкции. Теперь же Алиев уверен, что у "карабахского" кризиса есть военный путь решения. "Думаю, сегодня они (мировые лидеры. - Прим. NEWSru.com) осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что "конфликт не имеет военного решения". Мы изменили эту реальность. Военный путь решения есть", - пояснил глава государства.

Ответственность за нарушение режима прекращения огня президент Азербайджана возложил на Ереван. По его словам, армяне "хотели воспользоваться перемирием, объявленным в гуманитарных целях, для мобилизации ресурсов и перехода к новому наступлению". "Когда это им не удалось, они напали с территории Армении на второй по величине азербайджанский город Гянджа с применением баллистической ракеты. Они сделали это дважды. Однако в первый раз это произошло сразу после объявления прекращения огня 10 октября, в результате чего погибли 10 гражданских лиц и пострадали десятки людей. Таким образом, они грубо нарушили первое прекращение огня. Второе прекращение огня также было нарушено ими спустя примерно 5 минут после объявления, а третье прекращение огня они нарушили, совершив нападение на мирный город Барда. Там было убито 21 гражданское лицо, пострадали 70 человек", - пояснил Ильхам Алиев.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.