Ο Πρωθυπουργός / YouTube Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в Греции в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис

Ο Πρωθυπουργός / YouTube

Власти Греции вводят всеобщий карантин с 7 по 30 ноября в Греции в связи с резким ростом случаев инфицирования коронавирусом. Об этом на пресс-конференции объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, которого цитирует телеканал ERT-1.

По словам премьера, карантин в ноябре не будет полностью похож на тотальную изоляцию, которая имела место в марте. "Граждане будут выходить на улицу с отправкой SMS, будут продолжать работать детские сады, начальные и специальные школы", - сказал глава правительства. Однако при этом будут закрыты гимназии и лицеи, а использование защитной маски станет обязательным при всех передвижениях граждан.

"Я предпочитаю принять решительные меры раньше, чем позже. Многие европейские страны были вынуждены пойти на такие меры, когда эпидемия уже вышла из-под контроля. Я не буду подвергать опасности жизнь наших сограждан", - подчеркнул глава правительства, добавив, что меры будут действовать три недели, "чтобы у нас был относительно нормальный декабрь и то, что будет похоже на празднование Рождества в предыдущие годы".

Премьер-министр заверил, что у страны есть "все необходимое для защиты от этой новой, более интенсивной пандемической атаки", а первой заботой правительства станет поддержка самых слабых слоев населения. Позднее представители Минфина объявят о новых мерах поддержки бизнеса и населения.

Так, уже сейчас известно, что работники, которые прекратят работу в ноябре, в начале декабря получат 800 евро вместо 534 в дополнение к традиционному рождественскому бонусу. Пособия по безработице, срок действия которых уже истек, продлены на два месяца, а лицам, которые долгое время являются безработными и не получают пособий, будет предоставлена единовременная помощь в размере 400 евро.

Суточный прирост инфицированных в 11-миллионной Греции в последние недели составляет в среднем от тысячи до 1,6 тыс. Антирекорды по числу зафиксированных заразившихся в стране были отмечены 4 ноября (2 646), 3 ноября (2 166) и 31 октября (2 056). Постоянное увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Греции фиксируется с конца июля, когда было снято большинство ограничений для населения и начался массовый туризм внутри страны и из-за рубежа.

Власти в последнее время уже вводили ограничения для отдельных регионов. Так, со вторника на 14 дней была объявлена "локальная изоляция" в городах Салоники и Сере, а также в их областях. Там закрыли розничные магазины и предприятия общепита (разрешена только продажа на вынос и доставка на дом), но в отличие от локдауна весной в этих регионах продолжает работать промышленность, оптовая торговля, гостиницы и школы. Вузы полностью переводятся на удаленное обучение. Теперь эти меры распространяются до 30 ноября на всю страну.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), на настоящий момент почти все страны сообщества вошли в "красную зону" по числу заражений, то есть этот показатель значительно превышает пороговую для ЕС отметку 120 случаев за последние две недели на 100 тысяч человек. О локдаунах различной степени жесткости ранее заявили власти Германии, Франции и Чехии, в Италии вводится комендантский час, а Польша с 7 ноября закрывает непродовольственные магазины в ТЦ и учреждения культуры.