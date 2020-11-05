Президент Косово Хашим Тачи объявил, что ушел в отставку с занимаемого поста, "чтобы защитить целостность президентства Косово", сообщает Associated Press. Политик сдался следователям международного трибунала.

Тачи сказал на пресс-конференции в Приштине, столице Косово, что специальный суд по Косово в Гааге подтвердил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые ему предъявили в июне. Аналогичные обвинения предъявлены и политику Кадри Весели из Демократической партии Косова, который в 2014-2019 годах был председателем Ассамблеи (парламента) Республики Косово.

По версии следствия, Тачи, Весели и еще восемь обвиняемых причастны к убийству 100 мирных жителей во время войны за независимость Косово от Сербии в 1990-е годы. Тогда Тачи был лидером вооруженных формирований. Среди жертв оказались представители разных этнических групп (сербы, цыгане, косовары), сообщает RTS.

После пресс-конференции в Приштине Хашим Тачи сдался следователям, сообщает сербская телерадиокомпания RTS. Ожидается, что уже в четверг Тачи доставят в Гаагу. Вместо него обязанности президента будет исполнять спикер парламента Вьоса Османи-Садриу.

Хашим Тачи руководил Косово с апреля 2016 года, а до этого работал премьер-министром и вице-премьером и главой МИД частично признанного государства, отмечает "Медуза".

Специальный суд по Косово создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косово. Поводом для его создания стал доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косово в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами.

В течение 2018-2019 годов до 200 бывших бойцов косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них - бывший полевой командир и прежний премьер-министр Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.