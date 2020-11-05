sk.gov.by Следственный комитет Белоруссии вынес постановления о привлечении создателей телеграм-канала "Нехта" Степана Путило и Романа Протасевича в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 293 и 342 УК РБ)

sk.gov.by

Следственный комитет Белоруссии вынес постановления о привлечении создателей телеграм-канала "Нехта" Степана Путило и Романа Протасевича в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 293 и 342 УК РБ), сообщается на сайте ведомства.

Также на них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии в связи с "совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь - представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов".

Также сообщается, что в данных Telegram-канала "Нехта" зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения. "Полученные результаты психолингвистической экспертизы, проведенной экспертами ГКСЭ, приобщены к материалам уголовного дела и подтверждают выводы следствия", - говорится в сообщении СК. Путило и Протасевич находятся в международном розыске.

В конце октября телеграм-канал Nexta призвал белорусов публиковать персональные данные милиционеров, участвующих в разгоне митингов. Степан Путило объяснял это тем, что деанонимизация - единственный способ наказать агрессивных силовиков и предотвратить последующее насилие.

Белорусское МВД несколько раз задерживало людей, которые публиковали информацию о милиционерах, а силовики в нескольких городах жаловались на "социальное давление". Так, в Минске даже были задержаны двое студентов. Их обвинили в том, что они написали гелевой ручкой слово "убийца" у подъезда, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, и тем самым "оклеветали" его.

Ранее суд Центрального района Минска признал телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами, усмотрев в деятельности канала признаки "организации и публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков".

В МВД Белоруссии предупредили, что после признания экстремистским оппозиционного телеграм-канала Nexta, а также его логотипа, опубликование или перепост материалов с этого ресурса повлечет административную ответственность за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. В ведомстве добавили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов.

В сентябрьском интервью российскому журналисту Юрию Дудю Степан Путино рассказал, что после президентских выборов в Белоруссии вся его семья переехала в Польшу. В адрес Nexta поступает "куча угроз, в том числе некоторые довольно реальные", например, взорвать офис, за деньги вывезти Путило к белорусской границе и передать властям. В связи с этим блогер, по его словам, ограничен в передвижениях.