Anima В Дании решили уничтожить всех норок в рамках борьбы с новым штаммом коронавируса

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о планах уничтожить все поголовье норок в стране после обнаружения мутации коронавируса, которая может быть опасна для людей. Как пишет BBC, датчане обнаружили, что новая мутация вируса ослабляет способность организма вырабатывать антитела. Это вызывает опасения, что разрабатываемые вакцины от COVID-19 могут стать неэффективными.

Новые штаммы вируса были обнаружены на норковых фермах, и по сообщениям властей Дании, им уже заразились 12 человек. "Мы несем большую ответственность перед нашим собственным населением, но с обнаруженной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир", - заявила Фредериксен на пресс-конференции.

Дания является крупнейшим производителем норкового меха в мире. Уничтожить животных предстоит более чем в 1000 хозяйствах. Всего может быть уничтожено до 17 млн норок.

В апреле коронавирус обнаружили у норок на двух фермах в нидерландской провинции Северный Брабант. У животных наблюдались симптомы COVID-19, в том числе проблемы с дыханием, а также повышенная смертность.

Тогда власти сообщили, что заболевание могло передаться норкам от человека, так как у некоторых сотрудников ферм наблюдались симптомы коронавируса. Чтобы не допустить распространения инфекции, животных и отходы их жизнедеятельности запретили вывозить за пределы ферм, а въезд на эти территории закрыли. Кроме того, медики рекомендовали не гулять рядом с местами разведения норок.

А 20 мая в Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. Тогда заразился человек, работающий на ферме, где разводят норок для последующей продажи меха. В июне случаи коронавируса были выявлены уже на шести фермах, однако министр сельского хозяйства страны Карола Схаутен заявила, что риск заражения человека от животных оценивается как минимальный. С 28 мая в Нидерландах действует запрет на перевозку норок и навоза норок, а некоторые депутаты парламента высказали мнение о необходимости уничтожения поголовья норок.