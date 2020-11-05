В ОБСЕ назвали необоснованными заявления Трампа о нарушениях на выборах президента США

Sodel_Vladyslav / DepositPhotos аявления действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе выборов американского президента являются необоснованными и подрывают доверие населения к демократическим институтам

The White House / Flickr.com

Заявления действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе выборов американского президента являются необоснованными и подрывают доверие населения к демократическим институтам. Об этом говорится в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах президента США, размещенном на сайте организации.

"Необоснованные обвинения в систематических нарушениях, особенно со стороны действующего президента США, в том числе в день выборов, подрывают веру общественности в демократические институты", - говорится в сообщении.

В организации выразили обеспокоенность попытками ограничить подсчет законно поданных бюллетеней в контексте COVID-19 и расширения практики голосования по почте. Кроме того, организация по-прежнему озабочена по поводу системы всеобщего голосования, несмотря на то, что США предприняли большие усилия по обеспечению избирательных прав.

В ОБСЕ отметили, что организаторы при поддержке большого числа привлеченных граждан "предприняли невероятные усилия", что позволило голосующим сделать свой выбор, несмотря на юридические и технические проблемы, а также "целенаправленные попытки действующего президента ослабить доверие к электоральному процессу".

Там также отметили высокую явку на выборах, несмотря на пандемию коронавируса: американские СМИ заявили, что имеют дело с самой высокой явкой за последние 120 лет.

"Эти выборы еще не закончились, и мы остаемся в столице Вашингтоне и в ключевых штатах страны, пока они не закончатся. Крайне важно, чтобы каждый правильно поданный бюллетень был должным образом подсчитан", - говорится в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ.

Между тем команда действующего президента США обратилась в суд с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Associated Press, штаб Трампа считает, что наблюдателям от Республиканской партии не предоставили должной возможности контролировать процедуру вскрытия урн с бюллетенями и их подсчет.

AP со ссылкой на главу избирательной комиссии Джорджии Брэда Раффенспергера сообщает, что в штате осталось подсчитать около 200 тыс. бюллетеней. По предварительным данным, Трамп там незначительно опережает Байдена. Штат с 1992 года голосует исключительно за республиканцев.

Джорджия стала третьим штатом, где Трамп потребовал остановить подсчет голосов. До этого аналогичные иски были направлены в суды Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намеревается добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с перевесом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.

Кандидат от Демократической партии заявил, что пока не станет объявлять о своей победе на выборах главы государства, но не сомневается в ней после завершения подсчета всех голосов. Байден уверен, что получил лидерство в достаточном количестве штатов, чтобы заручиться голосами 270 выборщиков.

В то же время Трамп заявил о своей победе в четырех ключевых штатах - Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. Он предупредил, что считает неправильным учитывать на выборах бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков, и готов обратиться по этому поводу в Верховный суд. Если кандидаты начнут опротестовывать те или иные результаты в судах, процесс выявления победителя может занять несколько недель.

В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако, по оценкам телеканала Fox News, там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден: если его поддержит большинство избирателей, то демократ получит шесть голосов выборщиков, необходимых ему для победы в выборах. Трампу, чтобы сохранить пост хозяина Белого дома, нужно победить во всех четырех штатах. Предварительно у Трампа в активе 214 голосов выборщиков, у Байдена - 264.

Кроме того, голоса еще не подсчитаны на Аляске. Однако результаты выборов в этом штате не повлияют на общий итог, поскольку в коллегии выборщиков Аляску представляют только три человека, которые не сыграют какой-либо роли в определении победителя.