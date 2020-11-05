OE24.TV / YouTube Граждане нескольких стран, в том числе россияне, есть среди задержанных по подозрению в связях с террористом, который открыл стрельбу в Вене по прохожим

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Граждане нескольких стран, в том числе россияне, есть среди задержанных по подозрению в связях с террористом, который открыл стрельбу в Вене по прохожим. Об этом сообщил в среду начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

"Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве", - отметил начальник полиции Вены. Его слова приводит ТАСС.

Задержание 14 человек из ближайшего окружения "венского стрелка" произошло 3 ноября. Они были доставлены на допрос. В отношении фигурантов ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации. При этом в правоохранительных органах заявляют, что нападавший действовал в одиночку.

Напомним, 2 ноября вечером террорист открыл огонь в шести местах в центре Вены. Нападение произошло перед началом действия в стране новых ограничений из-за пандемии COVID-19, когда на улицах, в кафе и других общественных местах было много людей.

Главной точкой теракта стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, на месте происшествия погибли четыре человека: молодой прохожий, официантка, а также пожилые мужчина и женщина. Еще 22 человека получили ранения. Семь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Трое из них до сих пор находятся в критическом состоянии, сказал 3 ноября мэр Вены. Также среди раненых оказался полицейский, вступивший в перестрелку с террористом.

Преступник, открывший огонь по людям из автомата Калашникова, убит. В МВД Австрии рассказали, что погибшему террористу Кужтиму Ф. было 20 лет, он имел гражданство Австрии и Северной Македонии. Подозреваемый также был сторонником террористической организации "Исламское государство"*. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, 25 апреля 2019 года мужчину приговорили к 22 месяцам тюремного заключения за попытку поехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ*. 5 декабря того же года его освободили условно-досрочно.

Глава МВД также отметил, что террористу фактически удалось обмануть надзорные органы. После выхода из тюрьмы он демонстрировал лояльность и готовность к интеграции в общество.

"Это не конфликт между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами, - сказал канцлер Себастьян Курц в телеобращении, комментируя теракт и реакцию на него. - Это борьба между большинством, выступающим за мир, и меньшинством, [выступающим против]. Это борьба между цивилизацией и варварством".

Напомним, за последний месяц это уже второй резонансный теракт в Европе, в расследовании которых фигурируют выходцы из России. 16 октября в пригороде Парижа во Франции был обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Полиция настигла предполагаемого убийцу в нескольких сотнях метров. Молодой человек был вооружен ножом и угрожал им полицейским, в результате чего был застрелен. Перед смертью подозреваемый выкрикнул "Аллаху акбар".

Убитым террористом оказался 18-летний выходец из Москвы и чеченец по национальности Абдулах Анзоров. Как выяснилось, он мстил преподавателю и всему французскому обществу за то, что педагог показал школьникам на уроке карикатуры с изображением пророка Мухаммеда в качестве иллюстрации того, как в демократическом обществе работает институт свободы слова и совести.

В рамках расследования были задержаны родственники убийцы.