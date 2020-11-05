Проповедница Белого дома в экзальтированной молитве о победе Трампа заявила о "демоническом заговоре" против Америки

Стоп-кадр видео Entertainment Today / Youtube.com Главный пастор базирующейся во Флориде мегацеркви New Destiny вознесла молитву за победу Трампа на выборах, заявив, что его переизбранию и всей Америке противостоит "демонический заговор", нацеленный "конкрентно на шесть штатов"

The White House / Flickr.com

Пока последние штаты США продолжают подсчитывать голоса избирателей на президентских выборах, в американских соцсетях широко разошлась эмоциональная проповедь духовной советницы действующего президента Дональда Трампа, известной в стране телепроповедницы Паулы Уайт.

Главный пастор базирующейся во Флориде мегацеркви New Destiny вознесла молитву за победу Трампа на выборах, заявив, что его переизбранию и всей Америке противостоит "демонический заговор", нацеленный "конкрентно на шесть штатов". Уайт, очевидно, имела в виду штаты, которые на тот момент продолжали обрабатывать бюллетени, затягивая интригу президентской кампании.

Проповедница в экзальтированной манере несколько раз повторила, что слышит "глас победы", и, перемежая свой речитатив непонятными словами, возвестила об "ангельском подкреплении" из Африки и Южной Америки. Проповедь транслировалась в прямом эфире накануне вечером.

В соцсетях отметили, что стиль Паулы Уайт напоминает сеансы черной магии. Больше всего зрителей впечатлили ее слова об "африканских ангелах", пользователи начали выкладывать мемы, демонстрирующие "реакцию" этих ангелов на воззвания Уайт, а также накладывать ее речь на музыку.

The African Angels listening to Paula White summon them... pic.twitter.com/Ucy6LVuxNF— Decidedly Black (@Natalie32435168) November 5, 2020

Africa and South America reacting to Paula White pic.twitter.com/BMjUePV4QU— TLiMS63 (@peacewyns93) November 5, 2020

well sorry @Eminem for that. But that's the first instrumental track i thought about. pic.twitter.com/5uce3N3GSP— Capitaine OSEF (@Soapmoine) November 5, 2020

Паула Уайт стала сотрудницей Белого дома в октябре 2019 года, но с Трампом, по данным СМИ, познакомилась еще в 2002 году после того, как он заинтересовался ее телешоу. Уайт молилась с Трампом перед тем, как он был объявлен кандидатом в президенты от Республиканской партии и присутствовала на его инаугурации. Уайт заявляла, что противники Трампа практикуют колдовство и черную магию, а материальное процветание является признаком божьей благодати. В США отношение к духовной советнице Трампа неоднозначно, ее не раз обвиняли в шарлатанстве и распространении ереси.