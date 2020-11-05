Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США. "Остановите подсчеты", - написал он в Twitter.

"Голоса, пришедшие после дня выборов, не будут посчитаны", - добавил Трамп в Twitter.

Администрация Twitter отметила эту запись президента США как "вводящую в заблуждение". "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано в сообщении вместо оригинального текста. При этом пользователи могут просмотреть исходный текст публикации Трампа, нажав на слово "посмотреть".

В четверг, передает ТАСС, стало известно, что предвыборный штаб Трампа планирует в суде оспорить предполагаемые нарушения при голосовании на всеобщих выборах в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков).

По данным телеканала Fox News, бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб американского лидера, намерен на пресс-конференции в Лас-Вегасе (штат Невада) объявить о подаче судебного иска в этом штате. Как отмечает Fox, в штабе республиканца считают, что на выборах в Неваде проголосовали по меньшей мере 10 тыс. человек, которые более не проживают там.

Победа в Неваде дает кандидату в президенты США шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Этот штат входит в число колеблющихся, где исход голосования не предрешен. По оценкам Fox News, в Неваде кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден, который заручился сейчас голосами 264 выборщиков, опережает на 0,6 процентного пункта Трампа по итогам обработки 75% бюллетеней.

Штаб Трампа ранее подал иски с требованием приостановить обработку бюллетеней в штатах Джорджия, Пенсильвания и Мичиган. Кроме того, представители республиканца заявили, что запросят пересчет голосов в штате Висконсин. В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что избирательный штаб Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штате Аризона.

Во вторник в США прошли всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не назван.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, действующий президент Дональд Трамп уже заручился поддержкой 214 выборщиков, а кандидат от Демократической партии Джозеф Байден - 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

Однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Трамп с большой вероятностью не признает поражение, и исход выборов президента США будет решаться уже в судах. До выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы усиленно готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.