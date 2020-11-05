Турция начала клинические испытания вакцины против коронавируса на базе Университета Эрджиес. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, на которого ссылается турецкая газета Hürriyet.

"Сегодня Турция приступила к испытанию нашей отечественной вакцины на людях", - сказал он.

По словам министра, на этом этапе исследований препарат протестируют на 44 пациентах.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. В начале апреля турецкие специалисты успешно испытали вакцину против коронавирусной инфекции на животных, передает РБК.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в начале ноября заявил, что собственная вакцина может появиться у Турции к весне 2021 года. До конца года в Турции также могут стать доступными одна или несколько вакцин, разработанных другими странами.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в республике выросло до 384 509 человек.