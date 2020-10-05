Алиев назвал гарантии вывода армянских сил из Карабаха условием прекращения огня

President.az Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / YouTube

Азербайджан для восстановления режима прекращения огня должен получить гарантии вывода армянских вооруженных сил из непризнанной Нагорно-Карабахской республики, подтвержденные международными посредниками. Такое заявление сделал в понедельник президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber.

"Просто восстановление режима прекращения огня не может быть темой переговоров. У нас есть требования. Нам должны быть предоставлены очень серьезные гарантии, и международные посредники должны их подтвердить. В то же время нам должен быть предоставлен график вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий", - сказал Алиев.

По его словам, "тогда война остановится". "Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен мирным путем", - добавил азербайджанский лидер.

Алиев отметил, что некоторые посредники хотят простого прекращения огня, передает ТАСС. "Режим прекращения огня в силе с 1994 года, но почему за эти годы вопрос не был урегулирован? <...> Нам должны назвать конкретные, реальные даты - когда, из какого региона они выйдут", - подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен извиниться перед азербайджанским народом. По мнению Алиева, именно Ереван спровоцировал Баку на активные действия по возвращению "оккупированных территорий". Кроме того, Армения пытается "втянуть Россию в войну", заверил азербайджанский президент.

При этом Россия, по его словам, ведет себя ответственно в вопросе, связанном с ситуацией в Нагорном Карабахе. "Россия - наш сосед. Наши отношения с Россией очень успешно развиваются. Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне. Обе страны расценивают их как отношения стратегического партнерства. В этом вопросе Россия ведет себя как очень ответственная и великая страна", - сказал глава Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что с российской стороны "поступают очень позитивные месседжи", "и поддержка какой-либо из сторон не является темой обсуждений".

Глава Азербайджана также поблагодарил Турцию за поддержку. Он считает, что без нее урегулировать ситуацию невозможно. "Турция - сильное государство, обладающее большим потенциалом, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, Турция должна быть активной в этих делах. <...> В дальнейшем мирном процессе Турция обязательно должна присутствовать", - сказал Алиев.

Он заверил, что рано или поздно мирный процесс начнется, так как "война не может длиться вечно".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

На некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян. "На некоторых участках Армия обороны Карабаха уверенно контролирует ситуацию, на некоторых участках ситуация очень тяжелая. Я не скрываю", - сказал он.

Глава государства призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии. "Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться. Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду", - заявил Пашинян. Его слова приводит "Интерфакс".

Министр обороны Армении Давид Тоноян в понедельник в ходе встречи с послом США Линн Трейси заявил, что развитие ситуации нынешними темпами в Нагорном Карабахе может привести к катастрофе во всем регионе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

Ранее в понедельник министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило, что с начала боев в Карабахе в конце сентября погибли 223 военнослужащих армии НКР.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.