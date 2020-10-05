Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия страны взяла под контроль еще три села Джебраильского района и ряд стратегических высот в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Сегодня азербайджанская армия освободила села Шихали-Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и [взяла под контроль] несколько стратегических высот на различных направлениях. Успешная операция нашей героической армии продолжается. Карабах - это Азербайджан!" - написал глава государства в понедельник на своей странице в Twitter.

4 октября Алиев сообщал, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Джебраил (армянское название - Мехакаван) и девять сел Джебраильского района.

Джебраильский район, расположенный на юге Карабаха, находился под контролем армянских вооруженных сил с августа 1993 года, передает ТАСС.

Минобороны Азербайджана также сообщило в понедельник об обстреле армянскими вооруженными силами второго по величине города страны - Гянджи.

По данным ведомства, Гянджа дважды подвергалась ракетным обстрелам с территории Армении - в воскресенье и в понедельник утром. В результате погиб один, ранены 35 человек, а инфраструктуре города причинен значительный ущерб.

В Минобороны Армении успехи азербайджанской армии на отдельных участках фронта в зоне карабахского конфликта назвали временными, сообщает "Интерфакс". "Успехи в течение сегодняшнего дня азербайджанская сторона попыталась подкрепить видеоматериалами, доказательствами их нахождения на территории армянских подразделений. Но это временные успехи, которые Азербайджан попытался представить в качестве больших побед", - заявил на брифинге вечером в понедельник представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его утверждению, на южном направлении фронта (у границы с Ираном) Армии обороны Карабаха "удалось под видом отступления заманить в ловушку противника, причинив потери в живой силе до 200 человек".

Как пояснила на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, подразделение противника, угодившее в засаду, "накрыли мощным артиллерийским огнем". Понеся тяжелые потери, "противник бежал", добавила Шушан Степанян.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявлял, что на некоторых участках фронта в зоне карабахского конфликта Армия обороны Карабаха отвела назад войска, исходя из тактических целей.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Минобороны Азербайджана утром 27-го числа заявили, что на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что "на некоторых участках в зоне карабахского конфликта сложилась тяжелая ситуация". Он призвал демобилизованных год назад военнослужащих вновь вступить в ряды армии. "Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться. Знайте, это борьба за право жизни. В противном случае мы будем подвергнуты геноциду", - заявил Пашинян.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией.