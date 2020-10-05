Лидирующая на выборах в парламент Киргизии политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторное голосование, передает "Интерфакс" со ссылкой на штаб политорганизации. "Политическая партия "Биримдик" готова пойти на повторные выборы депутатов парламента Киргизии в случае их объявления. "Биримдик" призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7% барьер", - сообщил представитель партии.

По предварительным данным на 20:00, после ручного подсчета итогов голосования, партия "Биримдик", в которой состоит родной брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков, набрала 25,98%.

Напомним, в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана в Бишкеке начались столкновения. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Протестующие попытались штормом взят Белый дом, где находятся парламент, правительство и администрация президента, но были разогнаны силами правопорядка, которые применяли водометы и светошумовые гранаты.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики. Из числа протестующих пострадало, по последним данным, 28 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил, что во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах. На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий.