В понедельник в Бишкеке и нескольких других городах Киргизии десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отменить результаты прошедших в минувшие выходные парламентских выборов, передает "Интерфакс". Митинги организовали сторонники восьми оппозиционных партий, не прошедших 7-процентный барьер. Они заявили о массовых фальсификациях и подкупе избирателей.

Участники основного митинга собрались на площади Ала-Тоо рядом с Президентским дворцом в Бишкеке (также известен как Белый дом, там находятся администрация президента, парламент и резиденция правительства страны). Они пригрозили разбить на площади "юрточный городок", чтобы оставаться до назначения повторных выборов. Избирательной комиссии страны поставлен ультиматум - принять такое решение до полуночи. Кроме того на митинге звучали призывы к отставке действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, которого нередко называют "пророссийским".

Сотрудники правоохранительных органов, окружившие площадь, поначалу не вмешивались в происходящее. Ближе к вечеру они стали призывать митингующих разойтись.

После того, как протестующие объявили о том, что остаются на площади бессрочно, милиция начала разгон. Для разгона митингующих применяются водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сотрудники правоохранительных органов экипированы щитами и дубинками.

Митингующие сообщили журналистам, что среди них были провокаторы, они кидали в силовиков камни и ломали забор Белого дома.

Несмотря на вечернее время, митингующие не расходятся, их число продолжает расти. По оценке очевидцев, среди митингующих насчитывается более 5 тыс. человек. Активисты скандируют "Жээнбеков, кетсин" ("Жээнбеков, уходи"), пытаются перекрыть ближайшие улицы.

Вечером протестующие пошли на штурм Белого дома, сообщает в своем телеграм-канале "Sputnik Кыргызстан". Штурмующие трясут закрытые ворота, за которыми находится здание, некоторые начали перелезать через ограду. В сторону Белого дома из толпы летят камни.

Милиция построилась возле драмтеатра и отправилась колонной к Белому дому. После стычек, им удалось отогнать протестующих на Киевскую улицу, но это недалеко. Протестующие блокируют улицы мусорными баками и поджигают их.

На площади есть несколько раненых среди митингующих. Медики оказывают им первую помощь. По предварительным данным Минздрава, в больницы Бишкека с различными травмами доставлено 16 человек, пострадавших во время разгона демонстрантов.

Представители политической партии "Ата Мекен" распространили обращение к сторонникам стоять до конца. "Мы не отступим. Члены партии "Ата Мекен" вернулись к митингующим. Депутат Жанар Акаев, раненный в ходе бессрочного митинга, получил в штабе партии первую медицинскую помощь. Его ранило осколком разорвавшейся гранаты. Несмотря на ранение, вместе с другими кандидатами партии, он вернулся на площадь", - сообщили в партии.

Члены "Ата Мекен" просят митингующих не расходиться и продолжать участие в бессрочном митинге.

Выборы, выборы...

По предварительным данным ЦИК республики, объявленным после обработки бюллетеней с 98% участков, в парламент нового созыва проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство") с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") с 23,89%, "Кыргызстан" с 8,73% и оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

Это три пропрезидентские партии, которые набрали в общей сложности более 55% голосов, и только одна оппозиционная. Всего в выборах принимали участие 16 политических объединений.

Три пропрезидентские партии поддерживают более глубокую интеграцию с Евразийским экономическим союзом и более тесные связи с Россией, а среди кандидатов от партии "Биримдик", получившей, по данным ЦИК, 24,5% голосов, были брат президента Асылбек Жээнбеков и несколько высокопоставленных членов нынешнего парламента.

Лидеры проигравших партий назвали прошедшие выборы "самыми грязными" в истории страны и заявили, что зафиксировали массовые нарушения на всех избирательных участках. Наблюдатели от оппозиции сообщали, например, о микроавтобусах, перевозящих одни и те же группы людей с участка на участок.