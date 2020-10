Согласно данным финансовой разведки США, с которым ознакомились "Важные истории", связанный с главой "Ростеха" и "другом Путина" Сергеем Чемезовым банк обслуживает фирму Jetfield Network. Эта компания получает платежи от израильских поставщиков оружия в Азербайджан, а также использовалась для подкупа европейских политиков.

Jetfield Network зарегистрирована на Британских Виргинских островах, однако обслуживает ее российский банк "Международный финансовый клуб". Основной акционер банка - бизнесмен Михаил Прохоров (ему принадлежат 47,8%), еще 6,5% акций - у Екатерины Игнатовой, жены Сергея Чемезова, отмечают "Важные истории".

Только за шесть месяцев 2017 года, следует из документов финразведки США, Jetfield Network получила почти пять миллионов долларов от израильской госкомпании Israel Military Industries Ltd (IMI Systems Ltd). Последняя компания полностью принадлежит государству. Из данных WikiLeaks следует, что эта компания поставляет Азербайджану ракеты для систем залпового огня, в том числе "Град" и Lynx.

Jetfield Network получала деньги и от другого производителя оружия - государственной компании Israel Aerospace Industries Ltd (IAI). Азербайджан активно использует ударные беспилотники производства IAI в боях в Нагорном Карабахе. Несколько дней назад советник президента Азербайджана Хикмат Гаджиб в интервью израильскому порталу Walla хвалил боевые качества этих беспилотников. "Если армяне боятся этих дронов, они должны прекратить оккупацию", - говорил он.

Как сообщала The Times of Israel, государственная компания IAI выплатила Jetfield Network и другой офшорной фирме, связанной с властями Азербайджана (которая тоже обслуживалась в "Международном финансовом клубе"), 155 миллионов долларов. Эти подозрительные выплаты начались сразу после того, как IAI в 2012 году подписала контракт с Азербайджаном на поставку вооружений на сумму 1,6 миллиарда долларов, отмечают "Важные истории".

Как отмечает The Times of Israel, Израиль присоединился к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взятками иностранным должным лицам в 2009 году. Таким образом, если правоохранительные органы Израиля докажут, что выплаты от государственных компаний офшорным фирмам, связанным с режимом Алиева, могли, к примеру, представлять собой откаты за поставку оружия, то это приведет к возбуждению уголовного дела.

Международный центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) установил, что Jetfield Network была прямо связано с властями Азербайджана и использовалась ими для подкупа европейских политиков. В частности, в 2013 году Jetfield Network платила компаниям, связанным с итальянским политиком Лукой Волонте, бывшим председателем Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Волонте в ответ должен был опровергнуть тезисы из доклада ПАСЕ о нарушении прав человека.

OCCRP выяснил, что платеж Волонте и другим европейским политикам был частью плана под названием "Азербайджан-2020", который инициировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. План должен был улучшить имидж страны.

Как отмечают "Важные истории", еще в 2016 году The Bank of New York направил запрос в российских банк с просьбой объяснить, почему он обслуживает фирму с Британских Виргинских островов. В "Международном финансовом клубе" тогда пояснили, что сотрудничают с Jetfield Network с 2015 года, ее единственный владелец - гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов. Фирма, уверяли в банке, оказывает консалтинговые и маркетинговые услуги.

1 октября 2020 года Армения отозвала своего посла в Израиле из-за сообщений, что страна поставляет оружие Азербайджану. Это произошло на фоне возобновления активных боевых действий в Нагорном Карабахе, в которых участвуют военные Армении и Азербайджана.