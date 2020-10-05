В 2020 году Нобелевскую премию по медицине получили ученые Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс, открывшие вируса гепатита C

Nobel Prize / YouTube.com По данным Нобелевского фонда, открытие вируса гепатита С выявило причину оставшихся случаев хронического гепатита и помогло создать новые лекарства, которые "спасли миллионы жизней"

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В 2020 году Нобелевскую премию по медицине получили ученые Харви Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс, открывшие вируса гепатита C. Их открытие - "знаковое достижение в продолжающейся борьбе с вирусными заболеваниями", отмечают учредители премии.

В пресс-релизе на сайте Нобелевского комитета говорится, что группе ученых удалось "сделать основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса". По данным Нобелевского фонда, открытие вируса гепатита С выявило причину оставшихся случаев хронического гепатита и помогло создать новые лекарства, которые "спасли миллионы жизней".

На сайте фонда также рассказано, как именно ученым удалось сделать свое открытие. Британец Майкл Хоутон, работающий на фармацевтическую фирму Chiron, провел работу, необходимую для выделения генетической последовательности вируса. Хоутон и его сотрудники создали коллекцию фрагментов ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови инфицированного шимпанзе. Далее биологи сравнили анализы крови людей, переболевших гепатитом, с материалами, собранными у шимпанзе. После долгих исследований им удалось установить новый тип гепатита.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice "for the discovery of Hepatitis C virus." pic.twitter.com/MDHPmbiFmS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

В 2019 году Нобелевской премии по медицине были удостоены Уильям Кэлин, Питер Рэтклифф и Грег Семенза. Ученые получили награду за "открытия того, как клетки чувствуют и адаптируются к доступности кислорода". Как поясняется в пресс-релизе Нобелевского комитета, это открытие поможет определить новые стратегии в лечении таких болезней, как рак, анемия и многие другие.

Объявление лауреатов премии в области медицины и физиологии по традиции открывает Нобелевскую неделю, однако в этом году традиционная церемония вручения премий в Стокгольме отменена из-за пандемии коронавируса. Оглашение лауреатов пройдет, как и планировалось, в октябре, но вручение самих премий перенесено на декабрь и будет проходить в телеэфире. А получать свои награды победители смогут в своих странах - либо в шведском посольстве, либо в учреждении, где они работают.Во время телевизионной церемонии, которая заменит обычный формат мероприятия, будут проводиться онлайн включения из разных стран мира. "Медали и дипломы на этот раз будут вручаться лауреатам при соблюдении мер безопасности в их родных странах", - подчеркнули организаторы.