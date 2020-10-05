Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что чувствует себя хорошо и поэтому намерен вечером покинуть военный госпиталь, передает "Интерфакс". "Я покину госпиталь имени Уолтера Рида сегодня в 18.30 (01: 30 вторника по московскому времени. - Прим. "Интерфакса"). Чувствую себя хорошо! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" - написал он в Twitter.

Врачи, участвующие в лечении президента США Дональда Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил в понедельник главный врач Белого дома Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге.

Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил, что президент США, заразившийся коронавирусом, "еще не находится вне опасности". "Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.

По его словам, в понедельник Трампу дадут еще одну дозу препарата Remdesivir, после чего выпишут из госпиталя.

Дональд Трамп также написал в соцсети, что не жалеет о своем решении выехать из госпиталя на автомобиле, чтобы увидеть своих сторонников. "Сообщается, что СМИ расстроились из-за того, что я сел в безопасную машину, чтобы поблагодарить многочисленных фанатов и сторонников, которые часами или даже днями стояли у больницы, показывая уважение своему президенту", - написал он.

Президент США отметил, что если бы он не сделал этого, то СМИ обвинили бы его в грубости.

Ранее сообщалось, что Трамп в последние дни настаивал на быстрой выписке из госпиталя. Его беспокоила мысль о том, что пребывание в госпитале портит его имидж, поскольку он выглядит "слабым".

В воскресенье лечащий врач Трампа Шон Конли оценил состояние президента с достаточной долей оптимизма. Конли подчеркнул, что, как и при любом заболевании, состояние президента иногда улучшается, а иногда - ухудшается. В частности, у Трампа временами наблюдалось недостаточное насыщение крови кислородом. В итоге врачи начали давать ему стероид - дексаметазон.

В субботу Трампа по рекомендации врачей отправили на несколько дней в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). Находясь на лечении, Трамп активно пользовался соцсетями: публиковал там тексты и даже видеообращения.

В воскресенье Трамп на машине проехал по улице близ госпиталя, на которой собрались сторонники, пришедшие поддержать политического лидера.