Белорусские силовики сообщили, что установили личности четырех участников воскресной акции протеста в Минске, подозреваемых в нарушении общественного порядка. Среди них оказался и мужчина, сломавший водомет

МВД Беларуси / YouTube Еще два 21-летних мужчины из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании центра изоляции правонарушителей

МВД Беларуси / YouTube

Белорусские силовики сообщили, что установили личности четырех участников воскресной акции протеста в Минске, подозреваемых в нарушении общественного порядка. Среди них оказался и мужчина, сломавший водомет.

"Разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы) 27-летний житель Столинского района, а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями", - говорится в телеграм-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По ее словам, еще два 21-летних мужчины из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании центра изоляции правонарушителей, а личность их сообщника устанавливается. "Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - сказала Чемоданова.

Кроме того, по данным МВД, молодые люди "координировали толпу", а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Материалы проверки направлены следователям, передает "Интерфакс".

"Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу", - добавила Чемоданова.

4 октября в Минске прошел очередной воскресный многотысячный марш оппозиции, не признающей итогов президентских выборов 9 августа. Победителем на них был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

На акции в воскресенье, названной "Марш освобождения политзаключенных", ее участники сломали милицейский водомет. На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого водомет вышел из строя. По словам очевидцев, он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Еще у одного водомета, который использовался в отношении протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции. Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.