Ассоциация туроператоров России разъяснила на своем сайте правила въезда россиян в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, регулярное авиасообщение с которыми открылось 3 сентября

Фото: Михаил Тихонов / Moscow-Live.ru Рейсы из России пока осуществляются только в столицу государства Каир. Авиасообщение с курортами - Шарм-эш-Шейхом, Хургадой и т.д. не открывалось, но попасть туда можно из Каира наземным сообщением или внутренним перелетом

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Ассоциация туроператоров России разъяснила на своем сайте правила въезда россиян в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, регулярное авиасообщение с которыми открылось 3 сентября.

Египет

Рейсы из России пока осуществляются только в столицу государства Каир. Авиасообщение с курортами - Шарм-эш-Шейхом, Хургадой и т.д. не открывалось, но попасть туда можно из Каира наземным сообщением или внутренним перелетом. По прилету в Каир прибывающие россияне получают визу стоимостью 25 долларов США. Для прибывающих в аэропорты на курорты виза бесплатна.

Въезжающие в Египет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сданный не позднее 72 часов до момента въезда в страну. Сдать тест по прибытии в аэропорту Каира нельзя. 72 часа отсчитываются не от даты получения справки, а от времени и даты забора биоматериала в лаборатории.

Помимо этих данных, справка должна содержать информацию о проведенном виде теста с обязательным указанием, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR (метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией, т.н. ОТ-ПЦР). Справка должна быть выдана официальной лабораторией на арабском или английском языках и иметь печать. Эта справка должна быть в смартфоне туриста или в виде бумажного оригинала, а распечатанную черно-белую или цветную копию справки нужно будет сдать в аэропорту.

Россиянам, которые прибывают через третьи страны в аэропорты египетских курортов (Хургада, Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам и Таба) иметь справку о прохождении теста на коронавирус не обязательно, но в этом случае тестирование нужно будет пройти в аэропорту прибытия, заплатив за это 30 долларов наличными (оплаты банковской картой через терминал пока нет).

Результаты теста, сделанного в аэропорту курортов, сообщат через 12 часов, на это время туристы должны самоизолироваться в отеле и обслуживаться в номерах, до отеля им будет предоставлен отдельный трансфер. Египет также требует наличия туристической страховки, включающей лечение COVID-19.

Мальдивы

Рейсы из России прибывают в международный аэропорт Мале (Велана), откуда туристов будут развозить по другим островам. Визы россиянам не нужны. Как и Египет, Мальдивы требуют наличия справки об отрицательном тесте на коронавирус при условии, что с момента забора биоматериала до прилета на острова прошло не более 72 часов.

По прилету все туристы обязательно проходят термометрию. Туристам с симптомами ОРВИ необходимо будет сделать ПЦР-тест за свой счет (стоимость около 100 долларов). При положительном результате теста туристы будут помещены на карантин в медучреждение за свой счет.

Также пассажирам нужно будет заполнить декларации о состояния здоровья - онлайн на сайте миграционной службы Мальдивских островов не позднее 24 часов до вылета либо в аэропорту прилета, но для экономии времени рекомендуется первый вариант. При прохождении границы на Мальдивах нужно иметь при себе распечатанный ваучер на проживание, билеты в обе стороны и медстраховку.

На обратных рейсах авиакомпаний Etihad, Emirates, Qatar обязательно требуется наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус сроком давности не более 72 часов до посадки в самолет. Платный тест на Мальдивах делают в самом отеле, где есть клиника и спецразрешение, или на ближайших местных островах, где есть специализированная клиника. В ряде отелей тест делают бесплатно при выполнении ряда условий по бронированию, числу гостей и ночей пребывания. Также туристам необходимо иметь при себе страховку, включающую лечение COVID-19.

ОАЭ

Рейсы из России выполняются только в Дубай. Остальные эмираты пока не пускают российских туристов, у них существуют свои правила, в том числе подразумевающие карантин. Таким образом, прилетевший в Дубай россиянин останется на территории этого эмирата.

Виза, как и ранее, выдается гражданам РФ по прилету бесплатно. Не позднее чем за 96 часов до вылета в Дубай нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 в официальной лаборатории. Срок отсчитывается от времени и даты забора биоматериала в лаборатории, что должно быть указано в справке. Документ должен быть выдан на английском языке, в аэропорту и отеле принимается только в печатном виде.

Для перелета авиакомпанией Emirates также нужно предоставить при посадке распечатанный бумажный результат теста на английском языке с печатью, электронные версии не принимаются. По данным АТОР, независимо от наличия справки об отсутствии коронавируса россиянам придется сдать тест ПЦР в аэропорту Дубая. По прибытии также нужно будет установить на смартфон приложение для отслеживания местонахождения и состояния здоровья. Результат теста, сданного в аэропорту Дубая, появится в приложении через 6-12 часов.

В отеле до получения результатов туристам не рекомендуется контактировать с другими гостями, но самоизолироваться не требуется: главное - не появляться в общественных местах. ОАЭ также требуют наличия туристической страховки, включающей лечение COVID-19. Авиакомпания Emirates включила предоставление такой страховки в стоимость билета.