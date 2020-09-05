Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ольга Ковалькова, бывшее доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, уехала в Польшу после того, как отбыла 10 суток административного ареста и сразу же получила еще 15 суток. Как ее отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно, пишет Tut.by.

Пресс-секретарь КС Антон Родненков подтвердил, что Ковалькова находится в Варшаве и анонсировал комментарий от нее в ближайшее время. Euroradio со ссылкой на пресс-службу Координационного совета сообщает, что Ковалькова уехала из Белоруссии, опасаясь дальнейшего преследования властей. Источник The Village Беларусь сообщил, что политик в 2:30 ночи пересекла границу на автобусе по маршруту Гродно - Варшава.

24 августа Ковалькова приехала с представителем стачкома Минского тракторного завода Сергеем Дылевским к предприятию, чтобы обсудить ситуацию с бастующими рабочими завода, и была задержана ОМОНом у проходной.

Согласно протоколу, Ковалькова приняла активное участие в митинге перед входом на МТЗ, публично призывала к забастовке, обсуждала с собравшимися работу органов госуправления и общественно-политическую жизнь в стране. Сотрудники Партизанского РУВД сочли это нарушением закона о массовых мероприятиях. Отказ Ковальковой пройти в автозак было расценено как неповиновение законному требованию сотрудников милиции. В результате политик получила 10 суток ареста в печально знаменитом изоляторе на улице Окрестина в Минске.

3 сентября срок ее ареста закончился, однако в тот же день суд Центрального района Минска назначил ей еще 15 суток ареста за участие в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. Ей вменялось нарушение порядка проведения мероприятия, совершенное повторно в течение года. Еще 15 суток ареста получил и Сергей Дылевский. Информации о его нынешнем местонахождении в пресс-службе Координационного совета нет.

Светлана Тихановская, которая находится в Литве, накануне выразила солидарность с членами КС, заявив, что любые попытки их преследования "бросают тень на силовые структуры и вызывают общественный протест". Она отметила, что члены КС "поставили интересы нашей страны выше соображений собственного благополучия и безопасности", выразила восхищение их "принципиальностью и готовностью идти на риск, чтобы помочь преодолеть политический кризис".

Ранее на этой неделе в Польшу уехал член президиума Координационного совета, бывший посол и министр культуры Белоруссии Павел Латушко, уволенный на фоне протестов с поста директора Купаловского театра в Минске. При этом он отметил, что о бегстве речь не идет, после запланированных мероприятий в Польше и Литве он пообещал вернуться в Белоруссию. В субботу пресс-служба Светланы Тихановской сообщила в Telegram-канале "Пул первой", что она встретилась с Латушко.

"Господин Латушко показал своим примером, что никогда не поздно перейти на сторону народа. Он хорошо знает, как работает так называемая "власть" изнутри, и продолжает важную работу по усилению Координационного Совета для организации переговорного процесса. Я очень ценю, что мы работаем для новой Беларуси единой командой", - приводит пресс-служба слова Тихановской.