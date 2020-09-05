В США предъявили обвинение задержанному в конце августа 27-летнему гражданину России Егору Крючкову в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, сообщается на сайте американского Министерства юстиции

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru Согласно обвинительному заключению, Крючков пытался завербовать сотрудника расположенной в Неваде неназванной компании, чтобы внедрить в ее сеть вредоносное ПО, извлечь данные и, угрожая их обнародованием, потребовать выкуп. Россиянин был арестован 22 августа в Лос-Анджелесе

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

В США предъявили обвинение задержанному в конце августа 27-летнему гражданину России Егору Крючкову в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, сообщается на сайте американского Министерства юстиции.

Согласно обвинительному заключению, Крючков пытался завербовать сотрудника расположенной в Неваде неназванной компании, чтобы внедрить в ее сеть вредоносное ПО, извлечь данные и, угрожая их обнародованием, потребовать выкуп. Россиянин был арестован 22 августа в Лос-Анджелесе.

По версии обвинения, в период примерно с 16 по 22 августа Крючков и его сообщники пытались завербовать сотрудника компании, на которую готовилась кибератака. Именно он должен был заразить служебный компьютер вредоносной программой. По данным Минюста, Крючков предложил этому человеку 1 миллион долларов наличными или биткоинами. После того, как на него вышли сотрудники ФБР, россиянин перебрался из Рино (Невада) в Лос-Анджелес (Калифорния) и попросил знакомого купить ему авиабилет, чтобы покинуть США.

По данным "Фонтанки" Егор Крючков - выпускник Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Политеха в Санкт-Петербурге, экономист по образованию. Подкупить он пытался давнего знакомого, 31-летнего уроженца Украины, переехавшего в США несколько лет назад. У компании, где тот работает, Крючков путем шантажа хотел потребовать 4 миллиона долларов.

Однако сотрудник сдал не своего работодателя, а Крючкова. Их дальнейшее общение проходило под контролем ФБР, которое вело прослушку и записывало встречи на видео. Россиянин в ходе торга о сумме вознаграждения признался, что сам не силен в технических вопросах, а в группу якобы входит IT-специалист, занимающий высокий пост в одном из госбанков России.

Крючков постоянно заботился о конфиденциальности - просил удалять сообщения в WhatsApp, установил вербуемому знакомому на смартфон браузер Tor, проводил встречи в машине и не фотографировался во время поездки по Неваде, пишет Русская служба BBC. Позже он выдал сотруднику компании "чистый" телефон, купленный в Нью-Йорке за наличные деньги и предназначенный для общения с группой после того, как сам Крючков покинет США.

Спецагент ФБР Майкл Хьюз в своем ходатайстве об аресте россиянина заявил, что такое поведение свойственно либо сотрудникам иностранных разведок, либо членам серьезных криминальных групп.

Название компании, которую планировал атаковать Крючков в пресс-релизах Минюста не указывается, но в конце августа портал Teslarati сообщил, что целью россиянина была Gigafactory Nevada компании Tesla Илона Маска. Сам бизнесмен, комментируя это сообщение, выразил признательность и заявил, что это была "серьезная атака". Родственники и знакомые Крючкова заявили РБК, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и у него не было 1 млн долларов.