Авианосная группа КНР во главе с авианосцем "Ляонин" ведет учения в водах вблизи Тайваня. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на заявление ВМС Китая.

Согласно заявлению, речь идет о плановых маневрах, а их цель - "содействовать улучшению способности (Китая. - Прим. "Интерфакса") защитить национальный суверенитет, безопасность и цели развития".

Китайское командование не уточнило, когда начались эти учения и сколько они продлятся, но обещало проводить больше подобных маневров в будущем.

В понедельник японское издание "Никкэй" сообщило, что военные Японии зафиксировали проход группы из шести кораблей ВМС КНР во главе с авианосцем "Ляонин" в Тихий океан по стратегическому водному пути - через пролив Мияко, разделяющий японские острова Окинава и Мияко.

В составе ВМС КНР находится два авианосца. "Ляонин" был заложен в 1985 году на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве для ВМФ СССР под наименованием "Рига" как второй тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5. В 1990 году он был переименован в "Варяг". После распада СССР корабль достался Украине и его постройка была прекращена. В 1998 году "Варяг" был куплен Китаем, официально - с целью организации на нем плавучего центра развлечений. Однако в Поднебесной корабль достроили как авианосец, и в 2012 году он вошел в состав ВМС.

3 апреля авианосная ударная группа США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt вошла в Южно-Китайское море для проведения "стандартных операций". Это второй раз за 2021 год, когда американская авианосная группа входит в эту зону, передает "Интерфакс".

Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря и недоволен присутствием военных других государств в этом районе, особенно ВМС США. В Пентагоне заявляют, что имеют право действовать в международных водах.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в воскресенье заявил, что Япония будет сотрудничать с США по вопросу урегулирования напряженности между Китаем и Тайванем. В Токио считают, что эта напряженность угрожает миру и стабильности в регионе.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. Этот вопрос - один из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

AP напоминает, что власти США ранее заявляли о возросшей угрозе со стороны Пекина в адрес Тайваня. Вашингтон согласился продать Тайваню военные самолеты, ракеты и прочее военное оборудование. Также ранее оборонное ведомство Тайваня признало, что США и Европа оказывает острову помощь в строительстве подводных лодок.