Переименование вакцины произошло на фоне массового отказа от ее использования по всему миру. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти

rarrarorro / DepositPhotos Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти

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Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя EMA Марко Кавалери.

"Теперь мы можем сказать, что, очевидно, есть связь [возникновения тромбозов] с вакциной. Что вызывает эту реакцию, мы пока не знаем. <...> В ближайшие несколько часов мы скажем, что связь существует, но нам еще предстоит понять, как это происходит", - заявил Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Он уточнил, что врачи стремятся получить точную картину происходящего и выяснить, как вакцина вызывает этот побочный эффект. "Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать", - заявил он.

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери допустил, что EMA может рекомендовать не использовать вакцину AstraZeneca определенным возрастным категориям. При этом министр отметил, что случаев тромбоза очень мало на фоне миллионов сделанных прививок. "Нет и тени сомнения, что соотношение риска и пользы остается положительным", - добавил Силери.

Напомним, в начале прошлой недели СМИ сообщили, что с 31 марта в Германии вакциной компании Astrazeneca будут прививать только людей старше 60 лет. Такое решение было принято по итогам совещания главы Минздрава ФРГ, руководителей регионов и представителей правительства. Причиной такого решения являются сообщения о побочных эффектах вакцины, переименованной в Vaxzevria.

В минувший вторник сенатор (член земельного правительства) по вопросам здравоохранения федеральной земли Берлин Дилек Калайчи сообщил, что в городе прекращают прививать пациентов младше 60 лет вакциной от коронавируса AstraZeneca. По словам сенатора, решение принято в превентивном порядке.

Переименование вакцины произошло на фоне массового отказа от ее использования по всему миру. Поводом послужили случаи формирования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых, которые в ряде случаев привели к смерти. Среди стран, которые временно отложили вакцинацию препаратом AstraZeneca - Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Ирландия.

Эти страны не вернулись к использованию препарата даже после того, как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В самой AstraZeneca подчеркивали, что в ЕС и Великобритании этой вакциной привито уже 17 миллионов человек. При этом зафиксировано всего 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая возникновения эмболии легочных сосудов.

В свою очередь, Франция, Германия, Испания, Португалии и еще несколько других стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Одним из привившихся этой вакциной, в частности, стал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала странам продолжить применение вакцины, отметив, что венозная тромбоэмболия является третьим самым распространенным сердечно-сосудистым заболеванием. "Вакцинация от COVID-19 не уменьшит число заболеваний и не снизит смертность от других причин", - подчеркнули в организации.