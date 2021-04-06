Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам оптимизации сети загранучреждений

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам оптимизации сети загранучреждений. На нем глава государства поручил чиновникам "разобраться принципиально" со всеми "сомнительными объединениями и учреждениями" и провести их перерегистрацию.

Лукашенко обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых "под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры", сообщает пресс-служба президента.

"Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", - обратился президент к уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что со всеми сомнительными объединениями и учреждениями надо разобраться принципиально. "Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет - значит под нож", - потребовал Лукашенко, адресуя свои претензии НКО.

Он также обвинил "враждебные организации" в том, что они поощряют "утечку мозгов". "Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава Богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто", - добавил Александр Лукашенко.

Он также предложил "оптимизировать дипломатическое присутствие за рубежом". "В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, - сказал глава государства. - Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой".

Александр Лукашенко отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене. "Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", - сказал он.

Лукашенко раскритиковал "подрывную" политику Польши

Во второй части совещания после рассмотрения тематики оптимизации сети белорусских загранучреждений обсуждалась тема отношений с Польшей. "По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными, - сказал Александр Лукашенко. - Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают".

Но оказалось, что "эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость", утверждает президент Белоруссии. "Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций", - добавил он.

По словам президента, в июне поляки "пели нам песни, приятные для слуха". "И в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры (да и в политике) вели другую игру - двойную игру, - заметил глава государства. - Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции".

Он обратил внимание, что "весь этот шабаш" проходит в год 80-летия начала Великой Отечественной войны. "В стране, которая потеряла третью часть населения. Причем особенно усердствует в героизации бандитов Армии Крайовой стремительно теряющая поддержку в обществе консервативная партия политиканов. То есть это внутренняя проблема уже в Польше", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил руководству Польши, что проживающие в Белоруссии этнические поляки являются гражданами своей страны - Белоруссии. "Многие поднимают польский вопрос: "поляки, притеснение…". Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина - Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, - мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это - наши поляки", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей: "Это наши русские, наши украинцы, евреи…".

Александр Лукашенко подчеркнул, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Белоруссии, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства. "Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они - поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы", - заметил глава государства.

На фоне ухудшения белорусско-польских отношений Лукашенко выразил готовность заняться восстановлением "исторической справедливости". "Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко не исключил и военных действий, если в Варшаве не поменяют отношение к Минску. "Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно, - заявил президент Белоруссии. - И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте и Гродно. Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями".