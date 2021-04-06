Украинские власти заключили договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса, о чем в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинского (народа) - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это ", - цитирует Зеленского его пресс-служба во вторник.

Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата на Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время ", - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

Со своей стороны, Минздрав Украины сообщил, что поставка вакцин ожидается в течение 2021 года. "Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 (года)", - отметил глава Минздрава Максим Степанов, слова которого приводит министерство в Telegram.

Ранее планировалось, что вакцина Pfizer будет поставлена на Украину в конце февраля - начале марта, передает "Интерфакс".

23 февраля 2021 года главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал о регистрации на Украине вакцины от COVID-19 компании Pfizer. А в конце марта стало известно, что правительство Украины получило подтверждение о поставке дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/BioNTech в пределах глобального механизма COVAX, которые будут доставлены траншами до конца июня.

В Минздраве Украины сообщили о пределе возможностей по борьбе с COVID-19

Между тем ситуация с распространением коронавируса на Украине близка к критической. Медицинские мощности для борьбы с инфекцией задействованы практически полностью. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"В наших больницах пребывают более 47 тыс. пациентов с коронавирусом. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом - до 67 тыс. Это предел - увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не делали каникул", - сказал он.

По его словам, общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация, как отметил глава Минздрава, наблюдается в Киеве, а также в Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях, передает РБК.

Степанов также сообщил, что количество пациентов и летальных исходов продолжает расти. Так, на прошлой неделе от COVID-19 умерли 2455 человек, что на 400 больше, чем неделей ранее. Заболели за неделю более 103 тыс. человек. "Статистика довольно печальная", - отметил он.

2 апреля на Украине зарегистрировали абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом. Тогда за сутки в стране инфекцию подтвердили почти у 19 893 человек, 433 заразившихся умерли. До этого антирекорд фиксировали 26 марта (18 132 заболевших).

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, 6 апреля было выявлено 13 276 новых случаев заражения, 430 человек скончались.

Власти Украины в конце февраля продлили карантин, введенный из-за пандемии. Ограничения останутся в силе до 30 апреля. На это время в стране введена адаптивная модель карантина, по которой регионам присваивают один из четырех уровней эпидемиологической опасности - зеленый, желтый, оранжевый или красный.

В качестве базового для всей страны установлен желтый уровень, при котором действует ряд послаблений: разрешено проведение массовых мероприятий (ограничение - не более одного человека на 4 кв. м), кинотеатрам и другим заведениям культуры разрешили заполнять залы наполовину. Работа ресторанов и кафе запрещена с 0:00 до 7:00 - в это время заведения общепита могут работать только на доставку. В транспорте и других общественных местах действует обязательный масочный режим.

С 20 марта в Киеве на три недели (до 9 апреля) ужесточили карантин в связи с резким ростом числа случаев заражения. Так, власти запретили работу торгово-развлекательных центров, кинотеатров и ресторанов. С 5 апреля в столице Украины ввели спецпропуска для проезда на общественном транспорте. Проезд в метро, автобусах и троллейбусах возможен только для работников критически важных производств. Остальным организациям власти посоветовали перевести сотрудников на удаленный режим работы или отправить в отпуск.