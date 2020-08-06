В Италии в четверг эвакуируют несколько десятков человек в связи с угрозой таяния глыбы льда вследствие высоких температур на Монблане в Западной части Альп, передают местные СМИ.

Специалисты предупредили, что от ледника Планпинсьё в любой момент может оторваться глыба льда размером в 500 тысяч кубометров, сообщает EuroNews.

Последствия таяния льда угрожают жителям небольшого курортного населенного пункта Курмайёр, расположенного недалеко от французской границы в регионе Валле-д'Аоста.

5 августа мэр города Стефано Мизерокки распорядился эвакуировать жителей и туристов из района у подножия Монблана, перекрыв при этом дороги, ведущие в долину Валь-Ферре. В четверг эвакуировали примерно 70 человек, передает "Интерфакс". Известно, что в этом районе отдыхало около 50 туристов.

Iniziato lo sgombero della bassa Val Ferret. In bilico mezzo milione di metri cubi di ghiaccio..https://t.co/HYB39ffhAs— La Stampa (@LaStampa) August 6, 2020

Монблан - самая высокая гора в Альпах, ее вершина достигает 4810 м. В сентябре и октябре 2019 года уже возникала угроза отрыва глыбы льда от ледника Планпинсьё размером 250 тысяч кубометров.

По данным Центра исследования альпийских экосистем, за XX век температура в Альпах поднялась на два градуса. Потепление в этом горном массиве идет вдвое быстрее, чем в северном полушарии в целом.