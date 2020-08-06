В провинции Цзянси на юго-востоке Китая суд оправдал Чжан Юхуаня, которого осудили за убийство двух мальчиков в 1995 году, пишет гонконгская газета The South China Morning Post. В заключении он пробыл 9778 дней (почти 27 лет) - больше, чем какой-либо другой несправедливо осужденный в Китае.

В октябре 1993 года в деревне Цзиньсянь в в пруду нашли тела двух местных подростков. Чжан Юйхуань жил по соседству с ними и сразу попал под подозрение. Чжана задержали в октябре 1993 года, когда ему было 26 лет. В январе 1995 народный суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения. Позже наказание заменили на пожизненное заключение.

В августе 2017 он подал апелляцию в Высший народный суд провинции Цзянси. Суд пересмотрел дело Чжана и вынес оправдательный приговор, потому что доказательства, представленные в деле, оказались недостаточными. Мужчина заявлял, что его признание в полиции выбили под пытками. Суд также принес свои извинения и признал, что пострадавший имеет право на компенсацию, но не определил ее размер. Настоящий убийца не установлен.

По телевидению показали эмоциональную встречу Чжан Юхуаня с 83-летней матерью и бывшей женой Сун Сяоньюй, которая развелась с ним 11 лет назад и вышла за другого, но поддерживала отношения с первым мужем и помогала ему с обжалованием. Сейчас оба его сына женаты, а старшему внуку Чжана 12 лет.

До Чжан Юхуаня дольше всего отсидел за чужое преступление Лю Чжунлин. После освобождения он отсудил у государства 4,6 миллионов юаней (почти 48,5 миллионов рублей).

Начиная с 2010 года в Китае начали борьбу с пытками. Смертные приговоры должны утверждаться Верховным судом КНР, и в целом растет критическое отношение к обвинениям, построенным исключительно на признаниях, данных во время следствия. Однако правовая реформа носит ограниченный характер. От полицейских продолжают требовать высокой раскрываемости любой ценой.