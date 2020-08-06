ВСЕ ФОТО Госдепартамент США назвал Россию главной угрозой в сфере дезинформации и перечислил пять ее "столпов"

teamtime / DepositPhotos Анонсируя публикацию доклада, глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал 10 млн долларов за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы

U.S. Secretary of Defense / flickr.com Комментируя слова Помпео в Facebook, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в итоге сайт Госдепа "ляжет от доносов на соседей"

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Центр глобального взаимодействия при Госдепартаменте США (Global Engagement Center), отвечающий за противодействие иностранным кампаниям по дезинформации и пропаганде, подготовил доклад об основных элементах российской экосистемы дезинформации и пропаганды. Объемный 76-страничный документ содержит множество конкретных примеров, графики и ссылки на публикации в интернете, свидетельствующих о масштабе предпринимаемых Россией шагов в информационной войне с США и Западом в целом.

В докладе говорится, что действия России представляют собой основную угрозу в этой сфере. По данным Центра, российская экосистема дезинформации и пропаганды представляет собой набор официальных, опосредованных и не имеющих определенной принадлежности каналов связи и платформ, которые Россия использует для создания и продвижения ложной информации.

"Экосистема строится на пяти основных столпах: официальные правительственные сообщения, финансируемые государством международные каналы распространения информации, культивирование прокси-структур, использование социальных сетей в качестве оружия и дезинформация с использованием киберсредств. Кремль несет прямую ответственность за развитие этих тактик и платформ в рамках своего подхода к использованию информации в качестве оружия" - говорится в докладе.

В документе уделяется особое внимание тактике использования прокси-структур, которые продвигают прокремлевскую дезинформацию и пропаганду. В их числе упоминаются подконтрольное Службе внешней разведки многоязычное электронное издание "Фонд стратегической культуры", псевдоакадемический ресурс Института востоковедения РАН "Новое восточное обозрение", ориентированный преимущественно на Ближний Восток, Азию и Африку, канадский сайт Global Research, базирующееся в Крыму информагентство "Новостной фронт" ("NewsFront"), называющее себя "альтернативным источником информации" для западной аудитории, многоязычный ресурс SouthFront, специализирующийся на военной тематике, ультранационалистский портал "Геополитика.ru" и квазианалитический центр "Катехон", распространяющий антизападную пропаганду на пяти языках.

Как сообщается в докладе, некоторые лица и учреждения, стоящие за этими структурами, получают большую выгоду от явных связей с Кремлем, другие же стремятся сохранить видимость независимости от российских властей, но также сосредоточены на продвижении прокремлевского контента.

Анонсируя публикацию доклада, глава Госдепартамента Майк Помпео пообещал 10 млн долларов за информацию о людях, которые по заданию других государств пытаются вмешиваться в американские выборы. "Программа Госдепа "Вознаграждение за правосудие" предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступных кибератаках", - сказал Помпео, слова которого также приводятся на сайте Госдепа.

Комментируя слова Помпео в Facebook, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в итоге сайт Госдепа "ляжет от доносов на соседей".

Координатор Центра глобального взаимодействия Леа Гэбриел, представляя журналистам доклад в ходе телефонного брифинга в среду, отметила усиление российской и китайской дезинформации относительно пандемии COVID-19. Отвечая на вопрос Русской службы "Голоса Америки", Гэбриел подчеркнула, что действия властей России по распространению дезинформации, касающейся здравоохранения и науки, имеют долгую историю.

"Можно вспомнить, что Россия делала это в связи с лихорадкой Эбола, вирусом Зика и форматом связи 5G. Российская экосистема дезинформации эксплуатирует страхи и сомнения, создавая пугающие и запутывающие заявления относительно COVID-19, распространяя их и придавая им громкое звучание. Госдепартамент и наш центр выявляли эту дезинформацию как минимум с начала февраля", - заявила она.

По мнению Гэбриел, Россия постарается подорвать доверие к вакцине от коронавируса, когда она станет доступна. Также, по ее словам, Россия и Китай иногда используют схожие дезинформирующие утверждения: компартия Китая продвигает информацию о том, что Китай потенциально способен разработать вакцину и распространить ее в мире, тогда как США придержат свою вакцину, когда она появится.

Гэбриел также прокомментировала "российскую дезинформацию", связанную со Второй мировой войной и распространявшуюся в конце весны - начале лета этого года. По ее словам, Центр глобального взаимодействия работает с несколькими европейскими партнерами, чтобы продвигать описания, которые соответствуют фактам в противовес российской дезинформации. Судя по всему, речь идет о статье президента РФ, которая была опубликована 18 июня и содержала его рассуждения о причинах Второй мировой войны. В этой статье Владимир Путин высказался в пользу "сохранения исторической правды", к которой он относит и догму советской пропаганды про то, что причина Второй мировой войны кроется в политике "умиротворения" Гитлера, а не в сделке сталинского и нацистского режимов по разделу Европы (пакт Молотова-Риббентропа).

Говоря о территориальных приобретениях СССР в ходе Второй мировой войны, президент РФ заявил, что Советский Союз преследовал "стратегические военные оборонительные цели", а вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в СССР было совершено на договорной основе, "с согласия избранных властей" и "соответствовало международному праву того времени". Отметим, что Польша и прибалтийские страны ранее неоднократно отвергали подобную трактовку истории и указывали на то, что по отношению к ним СССР сыграл роль агрессора.

Впоследствии Путин заявил, что западные политики знают правду о Второй мировой войне, но намеренно продвигают в учебниках и СМИ другие идеи, демонстрируя отсутствие желания "выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности".

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что доклад Госдепартамента является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. Как отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook, доклад по сути нацелен на дискредитацию альтернативных источников информации: любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб". В частности, к "официальным правительственным коммуникациям" американское внешнеполитическое ведомство отнесло лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".

"Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин", - констатирует российская дипмиссия.