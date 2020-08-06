Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом 28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах"
 
 
 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь
 
 
 
28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах"
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом, передает "Интерфакс". "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Слова президента Белоруссии привела главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.

28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах". "Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось переболеть без соответствующих симптомов. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.

Когда именно президент был носителем COVID-19, в сообщении не уточняется.Напомним, во вторник на этой неделе в послании народу и парламенту белорусский президент отметил, что страна справилась с эпидемией COVID-19. "Она серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!" - сказал Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия вошла в пандемию "более-менее подготовленной, насколько это было возможно". "Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализация ряда крупных программ модернизации", - полагает Лукашенко. Плюсом также стали "сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием".

Лукашенко отметил, что во время эпидемии в стране "не сортировали больных, как на фронте: помоложе, покрепче, будет жить - будем лечить, спасаем, а старик "и так отойдет".

Он также обратил внимание на то, что Белоруссии "не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи". При этом Лукашенко признал, что "не все было гладко". "В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов. Но главное - адекватная реакция, мы мгновенно старались исправлять недочеты", - заявил глава государства.