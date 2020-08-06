Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь 28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах"

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его намеренно заразили коронавирусом, передает "Интерфакс". "Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Слова президента Белоруссии привела главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью.

28 июля президент Белорусии заявил, что болел коронавирусом, но перенес заболевание "на ногах". "Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал он.

При этом президент порадовался, что ему удалось переболеть без соответствующих симптомов. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, и я попал в золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус", - отметил Лукашенко.

Когда именно президент был носителем COVID-19, в сообщении не уточняется.Напомним, во вторник на этой неделе в послании народу и парламенту белорусский президент отметил, что страна справилась с эпидемией COVID-19. "Она серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!" - сказал Лукашенко.

По его мнению, Белоруссия вошла в пандемию "более-менее подготовленной, насколько это было возможно". "Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализация ряда крупных программ модернизации", - полагает Лукашенко. Плюсом также стали "сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием".

Лукашенко отметил, что во время эпидемии в стране "не сортировали больных, как на фронте: помоложе, покрепче, будет жить - будем лечить, спасаем, а старик "и так отойдет".

Он также обратил внимание на то, что Белоруссии "не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи". При этом Лукашенко признал, что "не все было гладко". "В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов. Но главное - адекватная реакция, мы мгновенно старались исправлять недочеты", - заявил глава государства.