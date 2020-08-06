Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после мощного взрыва

Élysée – Présidence de la République française / Facebook В Бейруте французский лидер побывал в пострадавшей портовой зоне, осмотрел часть поврежденных зданий

Élysée – Présidence de la République française / Facebook

Президент Франции Эмманюэль Макрон первым из иностранных лидеров прилетел в Бейрут после мощного взрыва. В аэропорту он заявил о том, что сейчас появилась возможность "заложить основы для восстановления Ливана" на "долгосрочную перспективу", передает РБК со ссылкой на FranceInfo.

В четверг президент Франции встретится со своим ливанским коллегой Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом. "Франция на стороне Ливана. Всегда", - написал Макрон на арабском языке в своем Twitter в день взрыва.

Во время визита в Ливан президент Франции подчеркнул, что без антикоррупционных реформ ситуация в этой ближневосточной стране будет только ухудшаться, Ливан "продолжит тонуть".

В Бейруте французский лидер побывал в пострадавшей портовой зоне, осмотрел часть поврежденных зданий, пообщался с жителями. Многие из них жаловались на ливанские власти, говорили, что стране нужна революция и смена "нынешнего режима". Кто-то из толпы выкрикнул: "Приходите править нами!". Макрон в ответ пообещал, что сделает все возможное, чтобы убедить ливанское руководство в необходимости реформ и политических изменений. Он также подчеркнул, что "гуманитарная помощь не должна осесть в руках коррупционеров", передает радио "Свобода".

Франция отправила в Ливан три военных самолета с 55 спасателями и 6 тоннами различных материалов.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что в результате взрыва погиб как минимум один гражданин страны, 24 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим прокуратура Парижа начала расследование.

По последним данным, жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали. Среди погибших - десять членов пожарной команды, которые тушили возгорание в порту в момент взрыва. Около 300 тыс. человек остались без крова.

Власти Ливана сообщили, что к пожару и последующему взрыву привели сварочные работы на портовом складе, где хранились 2750 т нитрата аммония (аммиачная селитра - удобрение и одновременно взрывчатое вещество). Селитра была конфискована в 2014 году на судне Rhosus, которое везло груз из Батуми в Мозамбик.

Владельцем судна был уроженец Хабаровска. В 2013 году корабль из-за технических неисправностей встал в порту Бейрута. Владелец Rhosus фактически бросил его, не выплачивая портовые сборы и зарплату экипажу. В итоге селитра была конфискована и помещена на склад, где хранилась долгих шесть лет.

По данным ливанских СМИ, в день взрыва на складе велись сварочные работы. Рабочие заделывали дыру, чтобы внутрь не могли проникнуть посторонние. Из-за халатности начался пожар, а затем произошел взрыв.

Многие жители видят причину произошедшего в бесхозяйственности и коррупции чиновников.