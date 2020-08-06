Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова В Минске утром 6 августа была задержана доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщили порталу Tut.by в объединенном штабе кандидата. Мороз была задержана около 11 утра при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу

Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова

В Минске утром 6 августа была задержана доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз, сообщили порталу Tut.by в объединенном штабе кандидата. Мороз была задержана около 11 утра при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу.

Некоторое время в штабе не знали, где она находится. В 12.45 Марию отпустили, она объяснила, что с ней проводили разъяснительную беседу. Начальник штаба Тихановской сообщила РИА "Новости", что Мороз возили "для беседы" в отдел по борьбе с оргпреступностью.

Кроме того, Светлана Тихановская столкнулась с невозможностью провести свой митинг-концерт 6 августа в парке Дружбы народов. 3 августа стало известно, что на тот же вечер запланировано праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города.

Утром 6 августа команда Тихановской попыталась установить сцену в парке Дружбы народов для вечернего митинга. Но сотрудники ГАИ закрыли въезд в парк, и разгрузить автомобиль с оборудованием не удалось, а водителю выписали штраф за техосмотр.

По словам Ковальковой, ни она, ни кандидат не получили документа о невозможности проведения митинга на этой площадке. При этом фото документа накануне разместил Telegram-канал Harbacevic. Ковалькова заявила, что объедет все разрешенные площадки, чтобы убедиться, что они заняты, после чего примет решение о том, где может состояться мероприятие. Впоследствии стало известно, что Тихановская отменила митинг, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу штаба Бабарико.

Ранее Тихановская дала интервью немецкому изданию Bild, где обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой связаться с действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко и потребовать от него проведения честных выборов. "Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, что мы хотим, - это честные выборы. Нам надоело правление диктатора. Мы устали", - обратилась Тихановская к Меркель.

Она также рассказала, что после выдвижения в президенты ей начали поступать угрозы, связанные с двумя детьми. "Когда я сказала, что займу место моего мужа, мне анонимно позвонили и заявили, что, если я не сниму свою кандидатуру, меня посадят в тюрьму, а моих детей отправят в детский дом. После звонка я сразу же отправила своих детей в безопасное место за границей", - сообщила она.

По словам Тихановской, ее 10-летний сын только недавно узнал о сложившейся ситуации: "До этого я всегда говорила ему, что его отец был в командировке. Теперь он позвонил мне и сказал: "Мама, я боюсь за тебя". Это снова укрепило меня в намерениях: я не хочу жить в стране, где мое решение выдвинуться на выборах подвергает моих детей опасности".

Говоря о том, в каких условиях сейчас живет Белоруссия, Тихановская заявила о высоком уровне бедности в стране и давлении на инакомыслящих. "[Лукашенко] сделал Белоруссию страной, в которой гражданин должен решать: покупать ли мне сегодня кусок хлеба, пакет молока или лекарство? Народ беден, а наша экономика слаба. Люди живут от зарплаты до зарплаты... Белоруссия - страна страха. Правительство всегда может придумать причину, по которой вас посадят в тюрьму", - заявила она.

В кабинете министров Германии заявили, что федеральное правительство "приняло к сведению" высказывания Тихановской, однако в силу близости даты голосования не будет детально их комментировать, сообщает РИА "Новости".

Ранее незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, уехавший из страны в РФ, написал открытое письмо президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции и Великобритании с просьбой обратить внимание на проводимую белорусским режимом антинародную политику и содействовать проведению честных и открытых выборов в республике.