Акции протеста под названием "Марш воли" прошли в воскресенье во многих жилых районах Минска, несмотря на сосредоточение там множества силовиков, передает ТАСС. Протестующие, которые собирались во дворах, затем объединялись в колонны разной численности и шествовали по улицам своих районов, им противостояли правоохранители, сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев происходящего, они также выкладывают видео с мест событий.

По данным Telegram-каналов, группы протестующих прошли маршем в районах Уручье, Сухарево, Маяк Минска, Зеленый Луг, в районе символической площади "Перемен" на улице Червякова, люди скандировали "Далучайся" ("Присоединяйся"), "Живе Баларусь".

Участники акции проши также маршем по улицам в районах Малиновка, Курасовщина, где-то выстраиваются в пикеты под бело-красно-белой символикой, например, в районе улиц Немига, Захарова, Пулихова, Комаровского рынка и Большого театра.

В районах было сосредоточено много силовиков, некоторые с оружием. Появились сообщения от очевидцев, что в разных районах Минска силовики впервые работают со служебными собаками, они были замечены в Малиновке и Уручье.

Как пояснила пресс-служба внутренних войск, кинологи в составе патрульных служб привлекаются для охраны общественного порядка, и в этом случае собака выступает только как сдерживающий фактор для человека. Силовики прочесывали дворы, при их появлении люди разбегались, а затем вновь собирались в группы.

Белорусские правозащитники сообщили о задержании более 100 участников акций протеста оппозиции, проходящих в Минске и других городах страны в воскресенье. Незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" опубликовал на своем сайте список задержанных манифестантов, который постоянно обновляется.

В списках правозащитного центра на 16:00 (совпадает с московским) было 64 человека, больше всего задержанных в Минске. Задержания проводились также в Гродно, Бресте и Смолевичах.

Среди задержанных в Гродно остаются двое журналистов - корреспонденты агентства БелаПАН Марина Хоревич и Сергей Людкевич. Двоих корреспондентов информационных агентств "РИА Новости" и "Интерфакс-Запад", которые были задержаны в Минске, отпустили после проверки документов.

В списке "Весны" есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, ее задержали возле Академии МВД в Минске. По информации интернет-портала Tut.by, Багинскую впоследствии отпустили.

Похожие, хотя и меньшего масштаба акции протеста прошли и в других белорусских городах, например в Гродно и Бресте.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в разных районах Минска.

Во многих столичных дворах сейчас находятся силовики и пытаются задерживать участников акций. Вот, например, эмоциональное видео из Грушевки. Здесь силовики под крики из окон пытались задержать людей, но те успели забежать в подъезд. Видео канала motolkohelp. pic.twitter.com/nCFpW8td9R— Onliner (@OnlinerBY) December 6, 2020

Яшчэ адно відэа, як людзі гуляюць у адным з раёнаў Менску.

Як думаеце, сёньня выйдзе шмат людзей? pic.twitter.com/E9flXpGbTz— Радыё Свабода (@svaboda) December 6, 2020