Фото: Ellinofreneia Official / YouTube.com В Греции в воскресенье полиция задержала более 100 человек в центре Афин за нврушение запрета на митинги в день памяти 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса, которого в 2008 году застрелил полицейский

Фото: Ellinofreneia Official / YouTube.com

В Греции в воскресенье полиция задержала более 100 человек в центре Афин за нврушение запрета на митинги в день памяти 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса, которого в 2008 году застрелил полицейский, передает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей (AMNA).

По данным источников AMNA в правоохранительных органах, задержания прошли в центре Афин, в том числе около 60 человек - в центральном районе Эксархия, где часто происходят стычки представителей левацких организаций с полицейским спецназом.

Митинги, на которые собиралась молодежь, были в воскресенье мирными, люди пришли с плакатами. Сотрудники правоохранительных органов, выполняя приказ, разгоняли любые собрания и шествия, не пропустив даже делегацию учителей к памятнику подростку, установленному на улице на месте его гибели.

Греческая полиция, ссылаясь на необходимость борьбы с распространением пандемии коронавируса, запретила в субботу митинги и шествия 6 декабря в день памяти о Григоропулосе.

Было объявлено, что за нарушение запрета будет налагаться административный штраф в размере 5 тыс. евро для юридических лиц и 3 тыс. евро для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе. Лицам, нарушающим запрет на участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе, будет грозить административный штраф в 300 евро.

Ежегодно на очередную годовщину гибели Алексиса Григоропулоса в столице проводились демонстрации и шествия представителей левых партий, молодежных организаций, а также часто происходили беспорядки с участием анархистов.

В этом году с целью предотвращения митингов и шествий, связанных с памятной датой, на улицах Афин, Салоник и других городов в воскресенье развернуты около 5 тыс. полицейских. С целью помешать сбору людей в центре города по указанию полиции были закрыты на выход пассажиров более 20 станций линий подземного и наземного метро, через которые поезда проходили без остановок.