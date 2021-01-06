Основатель организации WikiLeaks гражданин Австралии Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, продолжающей добиваться его экстрадиции в США. Об этом в среду на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне объявила судья Ванесса Барайтсер.

"Я убеждена в наличии существенных оснований полагать, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня он будет отпущен на свободу. Поэтому он должен оставаться под стражей", - сказала судья. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Барайтсер, у Ассанжа есть мотив и достаточно возможностей для того, чтобы предпринять попытку укрыться от правосудия, а в прошлом он уже нарушал условия освобождения под залог.

В ходе слушания сторона обвинения настаивала на наличии "непреодолимых препятствий" для освобождения Ассанжа, указывая на то, что он предпримет попытку избежать судебного преследования, как он это уже сделал в 2012 году, скрывшись на территории посольства Эквадора, где провел почти семь лет. В прокуратуре подчеркнули, что Ассанж не заслуживает доверия и не может быть отпущен под залог. По утверждению ведомства, обвиняемый убежден в том, что "стоит выше закона".

"Учитывая поведение Ассанжа, нет гарантий, что он обеспечит свое присутствие [на суде]", - отметила представитель стороны обвинения Клэр Доббин. В 2012 году, когда Ассанж, тогда пытавшийся избежать экстрадиции из Великобритании в Швецию, скрылся на территории посольства Эквадора, нарушив условия освобождения под залог, внесенный его сторонниками, те потеряли почти 300 тыс. фунтов стерлингов (больше 400 тыс. долларов по текущему курсу).

Защитники австралийца указывали на то, что после принятого Барайтсер решения о том, что он не может быть выдан США, у их клиента нет поводов скрываться от правосудия. Было также указано на то, что в тюрьме Ассанж рискует заразиться коронавирусом, и уже провел в заключении больше 20 месяцев, из них 15 - ожидая рассмотрения запроса США о его экстрадиции и судебного решения по своему делу. Они также настаивали на его освобождении по "гуманитарным соображениям", чтобы основатель WikiLeaks мог поправить здоровье и увидеться с детьми и своей невестой Стеллой Моррис.

У здания суда собралось порядка 50 сторонников Ассанжа, несмотря на карантинные ограничения в британской столице. Собравшиеся скандировали "Освободите Ассанжа прямо сейчас". Некоторые держали плакаты с изображением австралийца, водители некоторых проезжающих мимо суда машин сигналили в поддержку основателя WikiLeaks. Два участника протестной акции были задержаны полицией за нарушение коронавирусных ограничений.

Рассмотрение вопроса об освобождении Ассанжа под залог стало возможным после того, как 4 января судья Ванесса Барайтсер высказалась против его выдачи в Соединенные Штаты, где ему инкриминируют 18 эпизодов нарушений уголовного законодательства. В частности, речь идет о крупнейшем в истории США случае раскрытия секретной информации. Американская прокуратура обвиняет Ассанжа в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с крупнейшим в истории США разглашением конфиденциальных данных на портале WikiLeaks в 2010-2011 годах. Спецслужбы США считают, что к хакерской атаке причастна Россия. Ассанж при этом отрицает связи с Кремлем.

По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Судья постановила, что выдача Ассанжа США будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи основаны на оценках психологов и экспертов. Они работали с Ассанжем и дали свою оценку условиям содержания заключенных в американских тюрьмах строгого режима, где те практически не имеют возможности общаться с другими людьми. Как сообщила судья, в камере Ассанжа было найдено бритвенное лезвие, к тому же он успел составить завещание.

Барайтсер также привела самоубийство финансиста Джеффри Эпштейна в качестве примера того, что пенитенциарная система США не способна эффективно предотвращать случаи суицида.

При этом судья Барайтсер отвергла все остальные аргументы защиты и полностью поддержала позицию американских властей. По ее словам, обвинения в отношении Ассанжа не являются неправомерными, британский закон позволяет экстрадировать его, даже если он преследуется по политическим мотивам, а в США он может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение своего дела. Она также подчеркнула, что действия, в совершении которых обвиняют Ассанжа, не могут считаться журналистской деятельностью, а принципы свободы слова не давали ему "неограниченной возможности принимать решения о том, что он будет публиковать" по своему усмотрению.

Юристы, представляющие интересы прокуратуры США, заявили в среду, что подадут апелляцию в Высокий суд Лондона на принятое в понедельник решение Вестминстерского магистратского суда. Они намерены настаивать на том, что в американской тюрьме у Ассанжа не будет возможности совершить самоубийство. Они также считают, что психическое состояние австралийца не настолько тяжелое, как его описывает защита основателя WikiLeaks.

Как отмечают эксперты, возможность сторон оспаривать решение судей в различных инстанциях означает, что дело 49-летнего основателя WikiLeaks может рассматриваться еще годы.

В 2006 году Джулиан Ассанж основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. После выдворения из посольства Эквадора Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

После ареста в 2019 году лондонский суд приговорил австралийца к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения по залог. Этот срок, впоследствии сокращенный вдвое, он уже отбыл.