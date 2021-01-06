В Гонконге задержаны 53 оппозиционера по обвинению в подрыве нацбезопасности

Стоп кадр из видео dw.com Около 1 тысячи полицейских в Гонконге участвовали в среду в операции по массовому задержанию оппозиционных активистов, подозреваемых в покушении на подрыв государственной власти и нарушении закона о национальной безопасности

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Около 1 тысячи полицейских в Гонконге участвовали в среду в операции по массовому задержанию оппозиционных активистов, подозреваемых в покушении на подрыв государственной власти и нарушении закона о национальной безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель правоохранительных органов этого специального административного района Китая старший суперинтендант Стив Ли.

"Было задержано 53 человека - 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет. Сотрудники правопорядка провели 72 обыска на основе судебных ордеров", - приводит ТАСС слова офицера. По его словам, по этому делу также были заморожены средства на сумму 1,6 млн гонконгских долларов (206 тыс. долларов США).

Задержания связаны с организацией в июле прошлого года праймериз по отбору кандидатов от оппозиционного лагеря перед сентябрьскими выборами в Законодательный совет, которые в итоге были отложены на год по решению властей из-за пандемии. В Пекине тогда назвали эти первичные выборы оппозиционных групп "незаконными манипуляциями".

Как заявил секретарь (министр) по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли, участники "злонамеренного плана" путем сговора и проведения незаконных праймериз намеревались продвинуть своих кандидатов в состав Законодательного совета. Их задача состояла в том, чтобы получить там более половины мест (от 35 и выше), целенаправленно использовать вето при принятии бюджета и в итоге "создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать".

По словам чиновника, состоящий из десяти шагов деструктивный план также подразумевал "мобилизацию массовых беспорядков на улицах" и другие действия, способные парализовать общество в сочетании с международными санкциями.

В числе задержанных бывшие депутаты Законодательного совета от оппозиционных партий, активисты протестного движения, а также американский юрист.

Нынешняя операция по задержанию стала крупнейшей с момента принятия 30 июня прошлого года парламентом КНР закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он, как заявляют в Пекине, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами, и предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение.

После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в прошлом году прокатилась волна массовых протестов, а некоторые бежали за границу.

Ранее были задержаны в общей сложности порядка сорока человек, подозреваемых в нарушении нового закона. Среди них оппозиционный медиамагнат Джимми Лай. Приговор никому из них пока не вынесен.

Ряд стран, включая Великобританию, подвергли критике действия властей Китая на том основании, что принятие закона нарушает принцип "одна страна, две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая и пообещали принять жесткие ответные меры против Лондона, распространившего на Гонконг эмбарго на поставки вооружений в республику, а также приостановившего действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом.

Глава британского МИД назвал задержания в Гонконге наступлением на права человека

В Лондоне встревожены событиями в Гонконге. Китай ведет наступление на права жителей Гонконга, задерживая оппозиционных активистов, заявил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Массовые задержания политиков и активистов в Гонконге являются вопиющим наступлением на права и свободы Гонконга, которые призвана защищать Объединенная декларация [о его передаче КНР]. Эти задержания показывают, что Гонконг и китайские власти преднамеренно ввели мировую общественность в заблуждение по поводу истинных целей принятия закона об обеспечении национальной безопасности, который используется для подавления инакомыслия", - подчеркнул Рааб, заявление которого было распространено его ведомством.

Он добавил, что Великобритания "не отвернется от жителей Гонконга", и у многих из них по-прежнему будет возможность получить визы для работы в Соединенном Королевстве и британское гражданство по упрощенной процедуре.

Объединенная китайско-британская совместная декларация была подписана в 1984 году и определяла порядок передачи Гонконга, который на тот момент был владением Великобритании, Китаю. Согласно положениям документа с 1 июля 1997 года в соответствии с концепцией "одна страна, две системы" правительство КНР стало отвечать за внешнюю политику и оборону территории. Гонконг в значительной степени пользуется правом на самоуправление: осуществляет административную, законодательную и судебную власть. Ему предоставляется право осуществлять контроль за внешней торговлей, экономическими отношениями, иметь свою таможенную территорию и независимость в международных организациях и торговых соглашениях.

В МИД КНР назвали правомерной операцию по задержанию оппозиционеров в Гонконге

Массовые задержания политических активистов в Гонконге были осуществлены в соответствии с правовыми нормами и не привели к ущемлению прав и свобод жителей специального административного района. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай - правовое государство. Мы поддерживаем меры, которые предприняла гонконгская полиция, - сообщила она на регулярном брифинге. - Эти действия гонконгской администрации были оправданны и необходимы".

По словам дипломата, серия задержаний "никак не отразилась на свободе жителей этого специального административного района". "Возможно, единственный, на кого повлияли подобные меры, - это некоторые зарубежные политические силы, которые поддерживают контакты с отдельными личностями в Гонконге с целью подрыва стабильности в КНР", - подчеркнула она.