Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Moderna против COVID-19

EU Medicines Agency / twitter.com

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду одобрило применение американской вакцины Moderna.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении в микроблоге Twitter агентства.

"EMA оценило вакцину Moderna как безопасную и эффективную, - написала в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы утвердить ее и сделать доступной в ЕС".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз уже договорился о поставках двух миллиардов доз вакцин от коронавируса. И этого с запасом хватит, чтобы защитить всех жителей ЕС.

Исполнительный директор EMA Эмер Кук со своей стороны заявила, что вакцина Moderna станет еще одним инструментом "для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации" с пандемией COVID-19, передает "Интерфакс".

"Дана вторая положительная рекомендация по вакцине всего лишь через год после объявления ВОЗ о пандемии", - заявила она. Ее слова приводятся в сообщении на сайте EMA.

Отмечается, что комитет агентства по лекарственным средствам для человека "тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение о ее выпуске на рынок".

Продукция Moderna стала второй вакциной, одобренной Евросоюзом. Ранее, 21 декабря, власти дали положительную оценку и разработке компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцина Moderna основана на современной технологии, предполагающей встраивание генетического материала (молекулы РНК) в клетки человека. Этот материал стимулирует выработку белка, идентичного белку на шипе коронавируса, с помощью которого вирус проникает в клетку. Тем самым препарат запускает защитный механизм в организме. Если впоследствии коронавирус попадет в привитого человека, его иммунная система распознает инфекцию и будет готова защитить организм от нее.

В испытании вакцины Moderna участвовали 30 тысяч человек. Половина из них получили плацебо. Исследование показало эффективность вакцины на 94,1%. Для людей из группы риска (с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, заболеваниями печени, диабетом или ВИЧ-инфекцией) эффективность вакцины достигла 90,9%.

У вакцины Moderna есть два важных преимущества перед вакциной Pfizer. Во-первых, препарат Moderna не требуется хранить при очень низких температурах. Вакцина не меняет свойств при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия в течение 30 дней, и может храниться до 6 месяцев при - 20 градусах Цельсия.

Напомним, вакцина компании Pfizer должна транспортироваться и храниться при температуре -70 градусов Цельсия. Кроме того, в стандартном холодильнике ее можно хранить всего пять дней.

Также вакцина Moderna, как сообщалось, может предотвратить тяжелую форму заболевания COVID-19. Так, все 30 пациентов, заболевших в тяжелой форме, входили в группу плацебо, писал "Коммерсант".