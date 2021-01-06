Демократы близки к получению большинства в Сенате Конгресса США

Moscow-Live / Антон Крылов

Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок лидируют во втором туре выборов в Сенат после обработки более 98% бюллетеней, что может позволить их партии получить перевес в верхней палате Конгресса США, передает ТАСС.

Официально подсчет голосов в штате Джорджия, от которого баллотируются оба демократа, еще не завершен, однако телекомпании NBC, CNN, ABC и CBS уже отдали Уорноку победу над республиканкой Келли Леффлер. Как отмечают СМИ, согласно результатам обработки примерно 98% бюллетеней, Уорнок получает 50,6% голосов, Леффлер - 49,4%.

По данным телеканала Fox News, Оссофф после обработки примерно 99% бюллетеней, получает 50,2% голосов, республиканец Дэвид Пердью - 49,9%. Согласно последним подсчетам телеканала, у демократа примерно на 13 тыс. голосов больше.

Второй кандидат-демократ Джон Оссофф уже выступил с видеообращением, в котором заявил о своей победе. "Я благодарю народ Джорджии за то, что он избрал меня служить вам в сенате Соединенных Штатов", - сказал он. Предвыборный штаб Оссоффа также заявил, что уверен в победе. "Неподсчитанные голоса были отданы в тех округах, где Джон доминировал", - заявила руководитель его кампании Эллен Фостер.

Если 33-летний Джон Оссофф действительно победит, он станет самым молодым сенатором в США, отмечает Русская служба BBC.

По сведениям газеты Politico, в штате осталось подсчитать около 100 тыс. голосов. Как отмечает издание, при такой плотной борьбе объявление официальных результатов может продлиться до пятницы, когда установлен последний срок для получения бюллетеней от военнослужащих и граждан страны, проголосовавших за границей. При этом процесс может затянуться еще дольше, так как, по действующим правилам, кандидат может потребовать пересчета голосов, если разрыв с конкурентом составляет меньше 0,5%. На скорость подсчета также влияет большое количество бюллетеней, присланных по почте (около 1 млн).

50-летняя Леффлер - один из самых богатых политиков Конгресса США. По оценкам журнала Forbes, вместе с мужем Джеффри Спречерем, основателем международной сети бирж ICE, ее состояние оценивается в 800 млн долларов. При этом в большой политике она недавно - в декабре 2019 года губернатор Джорджии Брайан Кемп из-за отставки сенатора Джона Айзексона назначил Леффлер исполнять его обязанности до вступления в должность победителя нынешних выборов.

Рафаэль Уорнок тоже не имеет солидного опыта в большой политике - о своем намерении баллотироваться в Сенат 51-летний пастор баптистской церкви объявил в январе 2020 года. В случае победы он станет первым темнокожим, который смог избраться в Сенат из южных штатов.

Джон Оссофф, ранее занимавшийся журналистскими расследованиями, в том числе для BBC, несмотря на небольшой для политика возраст - 33 года, - уже успел получить опыт политической борьбы: в 2017 году он выдвигался в Конгресс, но на праймериз уступил около 2% республиканке Карен Хэндел.

71-летний Дэвид Пердью - наиболее опытный политик из всех кандидатов, он представляет штат в Сенате с 2015 года. До старта своей политической карьеры он был бизнесменом, а также некоторое время возглавлял компанию Reebok.

На кону стоит контроль республиканцев над верхней палатой

Исход голосования в Джорджии определит, смогут ли республиканцы сохранить контроль над верхней палатой Конгресса США или уступят его демократам минимум на два года. Республиканская партия, имеющая сейчас большинство в Сенате (100 мест в целом), по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса против 48 у демократов.

В Джорджии решается судьба сразу двух мест в Сенате. Демократы Уорнок и Оссофф претендуют на мандаты республиканцев Леффлер и Дэвида Пердью соответственно. Если победу одержат и Оссофф, и Уорнок, то с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

В случае сохранения хотя бы одного из двух сенатских мандатов в Джорджии республиканцы по-прежнему будут иметь большинство в верхней палате Конгресса США.