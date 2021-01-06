Экспертов ВОЗ, расследующих происхождение коронавируса, не пустили в Китай

flogeljiri / DepositPhotos Как заявил глава медицинской организации Тедрос Гебреисус, он весьма огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд

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Специалистам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые намерены выяснить обстоятельства происхождения коронавируса SARS-CoV-2, не дали разрешение на въезд в КНР. Два эксперта не смогли въехать в страну из-за проблем с визами, сообщает ВОЗ.

Вирусологи должны были прибыть в Ухань, где коронавирус был впервые обнаружен в конце 2019 года. Считалось, что очагом распространения инфекции был местный рынок.

О поездке специалистов в Китай руководство ВОЗ договорилось с властями КНР еще в декабре, после многомесячных переговоров. Как заявил глава медицинской организации Тедрос Гебреисус, он весьма огорчен тем, что Пекин так и не одобрил разрешение на въезд.

"Меня заверили, что Китай ускоряет свои внутренние процедуры для скорейшего приезда международных специалистов", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве во вторник.

Он добавил, что находился в постоянном контакте с высокопоставленными китайскими дипломатами.

ВОЗ уже несколько месяцев добивается допуска десяти своих специалистов в КНР для забора вирусных образцов, чтобы установить происхождение коронавируса и то, как именно он передался от животного к человеку, передает Русская служба BBC. В декабре было заявлено, что эта работа начнется в январе 2021 года.

Во вторник первые два члена этой команды выехали в Китай, однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майка Райана, один из них был отправлен назад, а второй до сих пор находится в третьей стране.

SARS-CoV-2 был впервые выявлен в конце 2019 года в китайском городе Ухань, расположенном в центральной провинции Хубэй. Поначалу считалось, что вирус зародился на рынке, где наряду с продовольственными товарами торговали экзотической живностью, в частности, панголинами, чье мясо в Китае является популярным деликатесом. Эти животные также используются там в народной медицине.

С самого начала высказывалось предположение, что именно на этом рынке вирус в результате мутации передался от животного к человеку. Однако о его генезисе до сих пор идут жаркие споры в научной среде. Ряд специалистов полагает, что он возник не на рынке в Ухане, а рынок просто стал благоприятной средой для его распространения.

Есть также версия о том, что коронавирусы, способные заражать человека, на протяжении десятков лет обнаруживались у летучих мышей. Но для того, чтобы им смог заразиться человек, необходим был промежуточный переносчик. До сих пор неизвестно, какое животное могло им быть. Согласно одной версии, промежуточным переносчиком был панголин.

Тем временем китайские власти, как сообщает Reuters, пытаются изменить общее представление о том, откуда изначально появился вирус. Высокопоставленные чиновники КНР привлекают внимание к исследованиям, которые, по их словам, показывают, что болезнь появилась сразу в нескольких регионах.

В конце декабря AP сообщало, что власти Китая причислили исследования о происхождении коронавируса к государственной тайне. По информации агентства, перед публикацией исследования проверяет специальная комиссия при правительстве Китая.

Правительство выделяет "гранты на сотни тысяч долларов" связанным с военными КНР ученым, которые изучают происхождение COVID-19. При этом власти следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве Китая. Агентство сообщало, что китайские власти препятствуют сотрудничеству с международными учеными.

Под контроль также попали пещеры, где живут летучие мыши. Журналисты AP не смогли попасть в пещеры в Юньнани, их не пропустили туда сотрудники органов госбезопасности, которые отслеживали их передвижение по всей провинции. Под особой охраной, по данным агентства, находится заброшенная шахта, в которой в 2012 году обнаружили ближайшего генетического родственника COVID-19 - вирус RaTG13. Тогда от летучих мышей вирус передался шестерым мужчинам.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса, и озвучил версию, согласно которой коронавирус был распространен из китайской лаборатории.

В середине июля стало известно, что сотрудники лаборатории в Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, бежали из Китая и сотрудничают с западными спецслужбами, чтобы "попытаться сложить вместе" информацию о возможном возникновении вируса в лаборатории Уханя. Одной из бежавших оказалась вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, заявившая, что китайское руководство знало о коронавирусе еще в декабре прошлого года, однако ни правительство, ни ученые якобы не предприняли в связи с этим никаких действий. В самом университете Гонконга заявили, что уважают свободу высказываний, однако мнение и взгляды доктора Янь не представляют мнение университета и не имеют научного обоснования.

К настоящему времени в мире COVID-19 заразились более 86,5 млн человек, умерли почти 1,9 миллиона человек.