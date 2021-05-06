Энтони Блинкен на встрече с Владимиром Зеленским

Фото с сайта президента Украины Владимир Зеленский на встрече с Энтони Блинкеном

Фото с сайта президента Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг, что Вашингтон может увеличить помощь Украине в области безопасности на фоне "безрассудных и агрессивных" действий России, стянувшей войска к границе между странами. Выступая в ходе визита в Киев, глава Госдепартамента сказал, что, несмотря на объявление об отводе войск от границы, Россия оставила возле украинских рубежей значительное количество военнослужащих и техники, сообщает "Голос Америки"*.

"Россия отвела некоторую технику, но значительное ее количество остается на границе с Украиной. Следовательно, у России есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать, если она это решит сделать", - подчеркнул Блинкен.

Он заверил, что США внимательно наблюдают за ситуацией и действиями России. "Я высоко ценю сдержанную позицию, которую продемонстрировала Украина в рамках таких провокационных действий, перед такой агрессией", - добавил представитель США.

Энтони Блинкен также сказал, что президент Джо Байден очень хотел бы посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией. И я могу заверить вас, господин президент, что мы твердо поддерживаем вас, и наши партнеры тоже, - сказал Блинкен, обращаясь к Владимиру Зеленскому. - Я слышал то же самое, когда был в НАТО несколько недель назад. Мы надеемся, что Россия прекратит безрассудные и агрессивные действия".

Госсекретарь также сказал, что Вашингтон "активно рассматривает возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в области безопасности и помощи в области безопасности".

Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что Россия вывела только около 3500 из десятков тысяч военнослужащих, дислоцированных на полуострове Крым, который она аннексировала у в 2014 году. "Может существовать угроза. Никто не хочет таких сюрпризов", - добавил он.

По словам Зеленского, он обсудил с главой Госдепа "вопросы безопасности в Черноморском и Азовском морях". В этой области стороны тоже рассчитывают на совместные действия, передает УНИАН.

По словам Энтони Блинкена, стороны обсудили дипломатические усилия по урегулированию конфликта и Минский переговорный процесс. "Стараемся рассмотреть и найти возможности, как можно способствовать дипломатии. Однако Россия продолжает, так сказать, не действовать в рамках доброй воли, и это касается Крыма и Донбасса. Прежде всего важно восстановить территориальную целостность и суверенитет в пределах законных границ Украины", - сказал госсекретарь.

Энтони Блинкен выразил солидарность с Украиной, но при этом призвал ее продолжать реформы и борьбу с коррупцией и влиянием олигархов. Госдепартамент обеспокоен недавним увольнением украинского чиновника-реформатора в сфере энергетики.

Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, в четверг Блинкен также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили важность продвижения экономических реформ для укрепления институтов Украины, включая поддержку усилий по борьбе с коррупцией и повышению эффективности корпоративного управления, а также усилия по дальнейшей евроатлантической интеграции страны.

Госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, в том числе в ее территориальных водах.

В марте и апреле Россия перебросила к границе с Украиной более 80 тысяч солдат и офицеров, сообщал ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского. У границ Украины, в том числе в Крыму сконцентрировались десятки батальонных тактических групп, бронетехника, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии. На Украине и в странах Запада возникли опасения, что Москва готовится к новой войне за территории.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих. Он пообещал завершить отвод войск к 1 мая и объяснил принятое решение "успешным завершением межвидовых учений в Крыму".

Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe". При этом председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что частичный вывод российских войск идет лишь в Крыму, а от восточной границы Украины в Воронежской области никакого отвода не наблюдается. По его словам, говорить о том, что Россия отведет свои войска от границ Украины, еще рано. По оценке Киева, у границ остаются еще 75 тысяч российских военных.

С 24 апреля Россия закрыла Черное море для прохода иностранных военных и государственных кораблей в трех районах. Ограничения действуют до 31 октября. Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова и небольшой участок около западной оконечности Крыма. Керченский пролив и подходы к нему остались свободными для судоходства. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.