Биньямин Нетаньяху

IsraeliPM / YouTube

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четвертый раз не смог создать коалицию для формирования правительства в отведенные для этого 28 дней после выборов в Кнессет. Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства лидеру парламентской оппозиции, главе партии "Еш атид" ("Есть будущее") Яиру Лапиду.

Лапида рекомендовали 56 из 120 депутатов Кнессета, у него есть те же 28 дней для формирования коалиции. Ближайший конкурент и потенциальный союзник Лапида - глава правой партии "Ямина" Нафтали Беннет - получил всего семь рекомендаций, пишет "Коммерсант".

Правящая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху отказалась поддерживать Беннета, объяснив, что он не взял на себя обязательство не формировать правительство с блоком противников действующего премьер-министра Израиля.

Беннет 5 мая заявил, что после неудачи Нетаньяху с формированием правого правительства остается только две возможности: пятые выборы в Кнессет или правительство чрезвычайного положения, передает NEWSru.co.il.

Президент страны подчеркнул, что Лапид столкнется с серьезными сложностями при выполнении возложенной на него миссии. Потенциальная коалиция состоит из партий "Еш Атид", "Ямина", "Тиква Хадаша", "Кахоль Лаван", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ. В сумме они имеют 58 мандатов. Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой 61 депутата. Как ожидается, коалицию поддержит извне арабская партия РААМ.

Оппозиционный блок надеется завершить коалиционные переговоры как можно быстрее, чтобы не дать возможности Нетаньяху привлечь на свою сторону кого-либо из депутатов партий блока.