Разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США признана лучшей вакциной от коронавируса на прошедшем 5 мая Всемирном конгрессе вакцин. Форум, который больше 20 лет проводится ежегодно в Вашингтоне, состоялся в онлайн-формате из-за пандемии.

Препарат Moderna также победил в номинации "Лучшая новая технология/платформа для вакцины". В этой категории он обогнала разработки BioNtech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science, передает РИА "Новости".

"Весьма высокую оценку" получила вакцина Pfizer/BioNTech. В шорт-лист вошли российский "Спутник V", препарат AstraZeneca, разработанный британско-шведской компанией совместно с Оксфордским университетом, канадский Medicago, американские Janssen и Novavax, Pfizer/BioNTech, вакцина индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

В конце апреля ВОЗ включила Moderna в список рекомендованных вакцин для экстренного использования. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило безопасность вакцины Moderna в начале марта.

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург назвал решение Всемирный конгресс вакцин спорным и странным. "Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca", - сказал он.

Гинцбург отметил, что Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина Pfizer, а последней отдавать победу "совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca". Директор центра считает выбор американского препарата "экономико-политическим решением". "Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" - это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", - сказал Гинцбург.